2023 год признан самым жарким

2023 год официально признан самым жарким за всю историю наблюдений. Об этом говорится в отчёте европейского агентства Copernicus, передаёт Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ» .

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Таким образом, прошлый год побил предыдущий рекорд 2016-го с большим отрывом, отмечает телеканал.

Данные показывают рост глобальной температуры поверхности Земли почти на полтора градуса по Цельсию относительно доиндустриального уровня. А в определенные периоды средние дневные значения превышали этот уровень более чем на два градуса.

Как отмечается, по всему миру экстремальное воздействие глобального потепления проявилось в масштабных лесных пожарах и продолжительной жаре, которая усиливалась из-за погодного явления Эль-Ниньо.