2025 год объявлен Годом рабочих профессий – подписан указ

Указы и распоряжения
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ об объявлении Года рабочих профессий, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«В целях повышения престижа рабочих профессий и осуществления реформы системы технического и профессионального образования ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Объявить 2025 год Годом рабочих профессий. 2. Правительству Республики Казахстан принять необходимые меры по проведению Года рабочих профессий. 3. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан. 4. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания», - говорится в официальном документе.

На первом Форуме работников сельского хозяйства президент заявил, что в центре внимания должны быть подлинные люди-труженики.

«В своем недавнем послании я предложил учредить почетные звания для представителей рабочих профессий, изобретателей и ученых. В систему государственных наград планируется включить еще 9 почетных званий. В частности, в знак признания огромного вклада работников сельского хозяйства в развитие страны будет учреждено звание «Қазақстанның аграрлық саласының еңбек сіңірген қайраткері». Депутаты рассматривают вопрос о внесении изменений в соответствующие законы», – сообщил президент. 

По его словам, в течение следующего года, объявленного Годом рабочих профессий, в центре внимания должны быть подлинные люди-труженики, что будет способствовать популяризации в обществе ценностей трудолюбия и профессионализма.

 

#указ #рабочие #профессии

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