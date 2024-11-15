Почетные звания для представителей рабочих профессий учредят в Казахстане

2025 год будет объявлен Годом рабочих профессий в РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На первом Форуме работников сельского хозяйства глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что в центре внимания должны быть подлинные люди-труженики, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

«В своем недавнем послании я предложил учредить почетные звания для представителей рабочих профессий, изобретателей и ученых. В систему государственных наград планируется включить еще 9 почетных званий. В частности, в знак признания огромного вклада работников сельского хозяйства в развитие страны будет учреждено звание «Қазақстанның аграрлық саласының еңбек сіңірген қайраткері». Депутаты рассматривают вопрос о внесении изменений в соответствующие законы», – сообщил президент.

По его словам, в течение следующего года, объявленного Годом рабочих профессий, в центре внимания должны быть подлинные люди-труженики, что будет способствовать популяризации в обществе ценностей трудолюбия и профессионализма.