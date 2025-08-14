Jastar Fest собрал в столице тысячи молодых людей

Фестивали
7
Асель Шаяхмет
старший корреспондент отдела информации и права

Астана отпраздновала Международный день молодежи масштабным фестивалем Jastar Fest, который прошел в амфитеатре под открытым небом. Мероприятие было организовано управлением по вопросам молодежной политики акимата города Астаны с целью развития творчества, организации досуга и раскрытия потенциала молодых людей. Руководитель управления Самат Ибраев отметил, что фестиваль стал завершением насыщенного дня.

фото предоставлено акиматом Астаны

– В рамках поручения Главы государства сегодня мы открыли студенческое общежитие Евразийского национального университета имени Льва Гумилева на 400 мест. Теперь у наших студентов будут более комфортные условия проживания. Завершаем этот день праздничным концертом с участием звезд эстрады и выс­туплениями авторитетных спикеров, которые расскажут о противодействии распространению наркотиков среди молодежи, профилактике лудомании. Обязательно будут затронуты темы креативной индустрии и экономики. Также мы поделимся своими успехами в части реализации экологических акций и волонтерских инициатив, – прокомментировал Самат Ибраев.

Спикерами в рамках фестиваля выступили директор корпоративного фонда «Будущее без наркотиков» Жандос Актаев, представитель департамента по делам обороны города Астаны Гани Артыков, старший оперуполномоченный 2-го оперативного управления департамента экономических расследований по Туркестанской области Гульзия Карсыбай, капитан женской сборной Казахстана по шахматам и гроссмейстер среди женщин Гулисхан Нахбаева, основатель платформы EasyStep, трекер программ Astana Hub, Quest Venturese Асель Сейфуллина, а также мастер спорта РК, тренер высшей категории по художест­венной гимнастике Меруерт Балгимбаева. Они поделились с молодежью своим профессио­нальным опытом, мотивационными историями и ценными советами по личностному развитию.

К примеру, по словам Асель Сейфуллиной, сейчас для молодежи существует много интерес­ных IT-стартапов и технологий, обучающих программ в области ИИ и внушительная государственная поддержка. В свою очередь Гани Артыков, представляя республиканское военно-патрио­тическое движение «Жас сарбаз», рассказал о том, как важны для ребят дисциплина и армейская выправка, воля и сильный характер, которые формируются при прохождении военной подготовки и службы в армии.

Молодежь, которая, к слову, присутствовала в большом количестве, отреагировала на выс­тупления спикеров бурными аплодисментами. Амфитеатр едва вмещал участников фес­тиваля, среди которых особое место занимали волонтеры и активисты экологического движения «Жасыл ел».

Участник программы, ученик школы-лицея № 1 им. Талгата Бегельдинова Владислав Лас­товкин, рассказал, что стал заниматься такой деятельностью совсем недавно, узнав о наборе от своего друга.

– Это мой первый месяц в «Жасыл ел», но за это время я успел принять участие в нескольких экологических акциях. Мы с другими ребятами очищали парки и скверы от мусора и в целом приводили территорию в порядок. Мне очень нравится. Это хорошая инициатива от акимата. Так можно внести свой вклад в благоустройство города, – рассказал Владислав.

– О «Жасыл ел» я узнала из Instagram, – поделилась еще одна участница движения – 16-летняя Каусар Ергалиева. – Чувствую свою причастность к порядку и чистоте в городе и очень этим горжусь! Я впервые участвую в таком масштабном фестивале как представитель молодежи столицы.

Фестиваль был открыт для всех жителей и гостей города. Организаторы Jastar Fest подчерк­нули, что активная молодежь, участвующая в общественных работах и волонтерских программах, получает не только опыт, но и народное признание. Предполагается, что фестиваль должен стать тем местом, где амбициозные ребята и опытные лидеры вместе наметят планы на будущее, которые должны способствовать большим и положительным изменениям в стране.

Ну а затем на сцену вышли долгожданные гости вечера – популярные звезды отечественной эстрады Ersultan Omar, Madeniyett, Серик Гамза-заде, Bonapart, Baxa, Rick, Kazybek Kuraiysh. Так что после серьезных речей и приветствий молодежь смогла от души повеселиться и потанцевать.

#Астана #фестиваль #Jastar Fest

