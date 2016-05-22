21-летнему гражданину Туниса запретили жениться на 71-летней швейцарке

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Швейцарский суд запретил 21-летнему уроженцу Туниса жениться на 71-летней невесте, пишет Life.ru.
На суде было решено, что на самом деле молодой человек не любит женщину преклонного возраста, а проявляет к ней интерес из-за гражданства. Но женщина заявила, что с женихом у них одинаковые интересы, а в таком браке нет ничего страшного.
"Мы оба любим рэп, прогулки на природе, у нас одинаковые интересы", – сказала женщина.
Пара познакомилась 3 года назад в Интернете, а в прошлом году встретились лично. Женщина приехала в Тунис, где вскоре было подано заявление о предстоящей свадьбе.
По швейцарским законам брачующиеся обязаны подать заявление по месту жительства, затем пройти проверку. И только суд примет решение, можно ли узаконить брак.
На суде было решено, что на самом деле молодой человек не любит женщину преклонного возраста, а проявляет к ней интерес из-за гражданства. Но женщина заявила, что с женихом у них одинаковые интересы, а в таком браке нет ничего страшного.
"Мы оба любим рэп, прогулки на природе, у нас одинаковые интересы", – сказала женщина.
Пара познакомилась 3 года назад в Интернете, а в прошлом году встретились лично. Женщина приехала в Тунис, где вскоре было подано заявление о предстоящей свадьбе.
По швейцарским законам брачующиеся обязаны подать заявление по месту жительства, затем пройти проверку. И только суд примет решение, можно ли узаконить брак.