Иллюстративное фото: kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Аэропорты Мехрабад и Имам Хомейни, а также аэропорты на севере, востоке, западе и юге страны возобновили работу и готовы к обслуживанию полетов, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на IRNA.

После межведомственной координации и многочисленных встреч заинтересованных сторон авиационной отрасли, с одобрения Координационного комитета Организации гражданской авиации и в результате детальных проверок безопасности и охраны в текущих условиях страны, аэропорты Мехрабад и Имам Хомейни, а также аэропорты на севере, востоке, западе и юге страны, вновь введены в эксплуатацию и готовы обслуживать пассажиров.

Как сообщили в отделе по связям с общественностью Организации гражданской авиации Ирана, согласно запланированному расписанию, внутренние и международные рейсы будут выполняться из всех аэропортов страны, за исключением аэропортов Исфахана и Тебриза, в течение дня с 5 утра до 6 вечера. Также, сразу после того, как будет готова инфраструктура аэропортов Исфахана и Тебриза и при отсутствии других ограничений, эти два аэропорта возобновят работу.