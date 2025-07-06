Число погибших в результате наводнений в американском штате Техас, вызванных длительными проливными дождями, достигло 50 человек, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс

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Шериф округа Керр, ставшего эпицентром стихийного бедствия, Ларри Лейта сообщил на пресс-конференции о гибели 43 человек, среди них 28 взрослых и 15 детей.

Четверо погибли в округе Трэвис и трое - в округе Бернет, сообщил телеканал CNN со ссылкой на данные местных властей,

По данным СМИ, в субботу спасатели прочесывали затопленные берега рек, заваленные искореженными деревьями, перевернутыми автомобилями и заполненными тиной обломками. Они пытались найти людей, которые числятся пропавшими без вести. Их точное число пока не удалось установить. Известно, что в их числе 27 детей из летнего лагеря, расположенного на берегу реки в округе Керр. Их никто не видел с тех пор, как лагерь был затоплен.

Спасатели используют вертолеты, лодки и беспилотные летательные аппараты для поиска жертв и пострадавших, которые могли залезть на дерево или находятся в лагерях, изолированных размытыми дорогами.

Губернатор Техаса Грег Эббот пообещал, что власти будут круглосуточно работать над спасением пострадавших, добавив, что по мере того, как вода спадает, прочесываются новые районы.