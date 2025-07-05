Решающий бой турнира по смешанным единоборствам UFC пройдёт в Белом доме в следующем году — в рамках мероприятий, приуроченных к 250-летию независимости Америки, объявил президент США Дональд Трамп, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ВВС

Фото: White House

Это будет «бой чемпионов», посмотреть который соберутся порядка 20–25 тысяч человек, сказал Трамп в четверг на митинге в Айове.

Глава UFC Дейна Уайт, которого с Трампом связывает личная дружба, пообещал: «Мы проведем невероятные мероприятия, некоторые профессиональные, а некоторые любительские».

С начала года Трамп посетил несколько боев UFC, включая прошедший в прошлом месяцев в Ньюарке (штат Нью-Джерси) UFC 316, на котором его и Уайта сфотографировали наблюдающими за поединком.

Обращаясь к участникам митинга в Айове, Трамп спросил: «Тут есть такие, кто смотрит UFC? Великого Дейну Уайта? Мы собираемся провести бой UFC. И бой этот мы собираемся провести — вы себе только представьте — на территории Белого дома. Места у нас там много».