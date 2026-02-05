Согласно публикации Science Advances, с 2006 по 2020 год в 48 штатах США в результате длительного влияния мельчайших частиц дыма от лесных пожаров ежегодно умирали в среднем 24 100 человек, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

иллюстративное фото Kazpravda.kz

Ягуан Вэй, автор исследования, являющийся доцентом кафедры экологической медицины в Медицинской школе Икана при больнице Маунт-Синай, считает, что "дым от лесных пожаров очень опасен и представляет все большую угрозу для здоровья людей".

Профессор кафедры гигиены окружающей среды Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Майкл Джерретт, хотя и не принимал участия в исследовании, все же счел нужным подтвердить слова коллеги, заявив:

«Полученные им оценки вполне разумны. И нам нужно больше таких исследований».

Основной проблемой, вызванной дымом от лесных пожаров, считают исследователи, является хроническое воздействие мелкодисперсных твердых частиц. Именно они способны проникать глубоко в легкие, а затем в кровоток. При длительном воздействии это проникновение может привести к целому ряду хронических и смертельно опасных заболеваний, включая болезни органов дыхания, сердечно-сосудистые и неврологические, утверждают ученые.