24 тысячи человек погибают ежегодно от загрязнения воздуха в США

Здравоохранение,Медицина
7
Айман Аманжолова
корреспондент

Согласно публикации Science Advances, с 2006 по 2020 год в 48 штатах США в результате длительного влияния мельчайших частиц дыма от лесных пожаров ежегодно умирали в среднем 24 100 человек, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

иллюстративное фото Kazpravda.kz

Ягуан Вэй, автор исследования, являющийся доцентом кафедры экологической медицины в Медицинской школе Икана при больнице Маунт-Синай, считает, что "дым от лесных пожаров очень опасен и представляет все большую угрозу для здоровья людей".

Профессор кафедры гигиены окружающей среды Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Майкл Джерретт, хотя и не принимал участия в исследовании, все же счел нужным подтвердить слова коллеги, заявив:

«Полученные им оценки вполне разумны. И нам нужно больше таких исследований».

Основной проблемой, вызванной дымом от лесных пожаров, считают исследователи, является хроническое воздействие мелкодисперсных твердых частиц. Именно они способны проникать глубоко в легкие, а затем в кровоток. При длительном воздействии это проникновение может привести к целому ряду хронических и смертельно опасных заболеваний, включая болезни органов дыхания, сердечно-сосудистые и неврологические, утверждают ученые.

 

 

#США #пожар #воздух #загрязнение

Популярное

Все
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Самая большая ценность
В Казахстане начнут производить алюминиевые колесные диски
Реализация поручений Президента: новая генерация и инвестиции меняют энергосистему Казахстана
Ерлан Утегенов назначен заместителем Генпрокурора РК
Подписан меморандум о создании нового производства
В АФМ сделали заявление по делу блогеров Жанабыловых
Председатель ФПРК: «Новая Конституция – закон, в котором ценность человека выше системы»
Две медали завоевал Казахстан на чемпионате Азии по пулевой стрельбе
Депутаты поддержали проект новой Конституции
В Нацархиве открыли личный фонд Шерхана Муртазы
Семеро армейцев выступят за Казахстан на Зимней Олимпиаде в Италии
Казахстанцы завоевали три медали на турнире по таеквондо в ОАЭ
Признание мудрого руководства
Отменены фиктивные решения акимов
Общие духовные ценности объединяют народы
Приоритеты двусторонней повестки
Снова видеть!
Не временная кампания, а современная идеология
На этапе кардинальных преобразований
Будет построена объездная дорога
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Притяжение Земли
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Буханка хлеба по 70 тенге
Финансовая дисциплина и медицина доверия
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Новая Конституция – идеологический и правовой фундамент Справедливого Казахстана
Установлены лимиты орошения
Нерушимость границ и единая нация: что предлагают вписать в преамбулу Основного закона
Болельщиков станет больше
Кейс Карачаганака или как выстраивать отношения с инвесторами по-новому
YouTube начал удалять низкокачественный ИИ контент
Аплодисменты, аплодисменты…
Курьеров обманывали в Уральске
«Я бы расплакалась от такого внимания»: учитель из Алматы – о поздравлении Президента
Искусство, которое лечит
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
В Нацгвардии начался новый учебный период
Сюрприз на церемонии присяги
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Какие изменения ждут Атырау?
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Покоритель космических высот
С новыми тарифами предложено подождать
Опубликован рейтинг богатейших людей мира 2026 года
В Атырау формируется вагоностроительный кластер

Читайте также

Снова видеть!
Донорский процесс: двум пациентам пересадили почки в Акмоли…
Крупнейший в стране перинатальный центр
Инвестиции в здоровье

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]