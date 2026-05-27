Минздрав рассмотрел возможности применения ИИ-решений для развития медкоммуникаций

В Минздраве состоялась рабочая встреча с представителями отечественной технологической компании Medcontact, разработчиком цифровых решений в сфере медицинских коммуникаций и ИИ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

В ходе встречи министру здравоохранения были представлены подходы к автоматизации взаимодействия медицинских организаций с пациентами, включая обработку обращений, напоминания о приёмах, приглашения на профилактические осмотры и скрининги, а также инструменты обратной связи и аналитики.

Руководитель компании Василий Мясников презентовал результаты внедрения платформы в некоторых частных медицинских организациях страны, в том числе опыт использования ИИ-сервисов для обработки входящих обращений и сопровождения пациентов.

Он также рассказал о возможных перспективах применения инновационных решений, включая снижение нагрузки на регистратуру и медицинский персонал.

Ознакомившись с предоставленной информацией, в ведомстве отметили важность внедрения современных цифровых инструментов, направленных на повышение качества и доступности медицинской помощи, а также необходимость соблюдения требований информационной безопасности и интеграции с действующей государственной цифровой инфраструктурой.

По итогам диалога стороны договорились рассмотреть возможность взаимодействия и внедрения масштабного пилотного проекта по применению ИИ-технологий в сфере медицинских коммуникаций с учётом потребностей системы здравоохранения и действующих нормативных требований.