Профилактическая кампания «Здоровое лето» стартовала в Казахстане

Здравоохранение

Особое внимание уделяется детям с хроническими заболеваниями

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Минздраве дали старт ежегодной профилактической кампании «Здоровое лето», направленной на охрану здоровья детей в летний период, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Программа охватывает весь летний сезон и включает медицинские осмотры,просветительские акции, обучение школьных медработников и другие мероприятия.

В рамках кампании в регионы и сельские населённые пункты выедут передвижные медицинские комплексы, в составе которых работают педиатры, офтальмологи, стоматологи, хирурги и другие специалисты.

Также запланированы дополнительные осмотры для детей, не прошедших их в основной период, а в медицинских организациях будут регулярно проводиться «Дни открытых дверей» и акции «Проверь своё здоровье».

Особое внимание уделяется детям с хроническими заболеваниями: в рамках «Здорового лета» они получат необходимое оздоровление и наблюдение.

Кроме того, программа включает широкую информационно-разъяснительную работу в СМИ, соцсетях, пришкольных и летних лагерях. Родителям и детям будут доступны памятки, видеоролики и инфографика по вопросам профилактики инфекционных заболеваний, безопасности и психоэмоционального здоровья.

В ведомстве призвали родителей активно участвовать в кампании, чтобы сделать лето безопасным и полезным для здоровья детей.

