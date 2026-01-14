Для сравнения: за последние 15 лет было вложено $469 млн

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В рамках исполнения поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева по увеличению охвата геологической изученности территории страны современными методами геологоразведки, в текущем году Правительство Казахстана приступает к новому этапу исследования недр в более детальном масштабе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Так, с учетом поставленной задачи в прошлом году было разработано 20 проектов на проведение геологической съемки масштаба 1:50.000 на общей площади 100 тыс. км² с последующим ежегодным охватом по 30 тыс. км² наиболее перспективных участков. Для сравнения – прежний масштаб картирования, разработанный в советское время, составлял 1:200.000.

В ближайшие 3 года для реализации вышеуказанных 20 проектов, а также на проведение сейсморазведочных работ на территории малоизученных осадочных бассейнов, создание современной геологической инфраструктуры планируется направить 240 млрд тенге, или порядка $500 млн. Для сравнения: за последние 15 лет было вложено $469 млн.

Проекты включают анализ данных дистанционного зондирования Земли, аэрогеофизические и геохимические исследования, комплекс полевых работ. При формировании перечня участков учитывались факторы истощения запасов, отсутствие либо минимальное количество недропользователей, и перспективность по приоритетным видам полезных ископаемых. В результате были определены площади, обладающие высоким потенциалом выявления месторождений меди, золота, свинца, цинка, редкоземельных элементов, барита, бокситов.

Кроме того, планируется проведение сейсморазведочных работ в малоизученных нефтегазоперспективных бассейнах - Северо-Торгайском, Шу-Сарысуйском и Сырдарьинском. Также в планах - модернизация лабораторно-аналитической базы и цифровизация геологических данных.

Переход к геологическому изучению недр в данном масштабе позволит существенно повысить точность геологических прогнозов, что соответствует международной практике стран Европейского союза, Канады, Австралии, Китая. Детальное региональное картирование является базовой основой для выявления перспективных территорий, снижения геологических и инвестиционных рисков и последующего привлечения частных инвестиций в геологоразведку и добычу полезных ископаемых.