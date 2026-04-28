Интерактивную карту недр с помощью ИИ разработали в РК

В геологической отрасли ведется масштабная работа по переводу архивных данных в электронный формат. Об этом сообщил министр промышленности и строительства РК Ерсайын Нагаспаев на заседании правительства, сообщает Kazpravda.kz

Он отметил, что на сегодня отсканировано более 97% первичной геологической информации, или порядка 250 терабайт данных.

«Для ускорения и повышения качества этой работы разработана система с использованием искусственного интеллекта, которая автоматически обрабатывает архивные материалы и формирует геологические модели», — добавил Ерсайын Нагаспаев.

Он отметил, что оцифрованные данные объединяются в единую систему Big Data. В систему уже загружен 1 терабайт данных, которые обрабатываются и классифицируются с применением искусственного интеллекта.

Искусственный интеллект определяет координаты и отбирает ключевые данные, что, в свою очередь, сокращает время систематизации информации и повышает качество принятия решений.

На основе обработанных данных разработана интерактивная карта недр. Система позволяет в удобном формате фильтровать и анализировать информацию, а также оперативно выявлять перспективные участки, добавил министр.