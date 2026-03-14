На сегодня в сфере недропользования Казахстана действует 321 контракт на разведку и добычу углеводородов, а также 36 контрактов на добычу угля, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минэнерго

По информации ведомства, эффективность управления ресурсами подтверждается результатами аукционов 2025 года, по итогам которых было реализовано 6 участков недр с суммой подписного бонуса 1,2 млрд тенге и начальными инвестициями в геологоразведку в размере $45,5 млн.

Особое внимание уделяется увеличению местного содержания: по итогам 2025 года доля внутристрановой ценности в закупках недропользователей выросла до 65%, что в денежном эквиваленте составило 3 трлн тенге. Для сравнения, в 2024 году этот показатель составлял 61,9%.

Существенный потенциал для дальнейшей локализации выявлен по 19 товарным группам, на которые приходится 80% долгосрочной потребности крупных операторов.

В рамках этой стратегии в период с 2022 по 2025 год с международными инвесторами было подписано 25 соглашений, что позволило успешно локализовать 9 производств высокотехнологичного оборудования, включая продукцию таких брендов, как Honeywell, PetrolValves, WIKA и Schlumberger.

Также ведутся работы по локализации новых производств совместно со следующими мировыми производителями оригинальных товаров, наиболее востребованных в нефтегазовой отрасли.