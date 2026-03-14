Доля внутристрановой ценности в закупках недропользователей РК достигла 65%

Недропользование
174
Дана Аменова
специальный корреспондент

Существенный потенциал для дальнейшей локализации выявлен по 19 товарным группам

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На сегодня в сфере недропользования Казахстана действует 321 контракт на разведку и добычу углеводородов, а также 36 контрактов на добычу угля, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минэнерго

По информации ведомства, эффективность управления ресурсами подтверждается результатами аукционов 2025 года, по итогам которых было реализовано 6 участков недр с суммой подписного бонуса 1,2 млрд тенге и начальными инвестициями в геологоразведку в размере $45,5 млн.

Особое внимание уделяется увеличению местного содержания: по итогам 2025 года доля внутристрановой ценности в закупках недропользователей выросла до 65%, что в денежном эквиваленте составило 3 трлн тенге. Для сравнения, в 2024 году этот показатель составлял 61,9%.

Существенный потенциал для дальнейшей локализации выявлен по 19 товарным группам, на которые приходится 80% долгосрочной потребности крупных операторов.

В рамках этой стратегии в период с 2022 по 2025 год с международными инвесторами было подписано 25 соглашений, что позволило успешно локализовать 9 производств высокотехнологичного оборудования, включая продукцию таких брендов, как Honeywell, PetrolValves, WIKA и Schlumberger.

Также ведутся работы по локализации новых производств совместно со следующими мировыми производителями оригинальных товаров, наиболее востребованных в нефтегазовой отрасли.

#добыча #Минэнерго #недропользование #содержание

Популярное

Все
Победы на турнире Alem Cup
Усилен контроль за оружейными магазинами
Исторический рывок в Индиан-Уэллсе
Проверка на прочность
Сцена, где можно хлопать и топать
Серебряный шар – у Кошкина
Мост между поколениями
Весна начинается с рукопожатия
В роддом – сквозь метель и снежные заносы
Вместе создаем экологичное будущее!
ДК на селе создает настроение
Полицейские спасли жизнь водителю
В помощь новорожденным
Ресторанный променад
Вернуться, чтобы изменить жизнь к лучшему
Национальный проект меняет архитектуру школьного обучения
Ориентир на устойчивый приток капитала
Не диктовать правила, а предлагать инструменты
Уна и Муфаса берут след
Маслом бизнес не испортить
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
В аэропорту Шымкента построят центр авиационно-технического обслуживания
Какая погода будет в Казахстане 7-9 марта
В Астане волонтеры и сотрудники районного акимата дарили женщинам цветы
В Алматы открылся уникальный Музей роботов
Дубайское золото подешевело из-за конфликта на Ближнем Востоке - Bloomberg
Kazakhstan Tomiris: победа степных амазонок
В СКО готовятся к паводку
Государственные награды от имени Президента вручены в честь 8 Марта
«Как много девушек хороших...»
Ближе к зрителю
Цифровое пространство станет безопаснее
«Мама, я тебя люблю!»
Елена Рыбакина с трудом обыграла 43-ю ракетку мира на турнире в США
Ни одного правонарушения за год
Признание научных достижений
Open Air концерт пройдет в Астане 8 марта
Новая Конституция укрепит институт семьи
Аида Балаева поздравила с Международным женским днем
На страже неба: женское лицо авиации
Мужской хор Нацгвардии поздравил женщин столицы
Обманутые жители Талгара борются за свои права
В Конаеве начали строить КОС
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Дрова и уголь будут под запретом
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
О чем поведает Рашид ад-дин?
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Морозы возвращаются в Казахстан
Подставить вовремя плечо
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Без наценок и посредников
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Учебник как инструмент успеха

Читайте также

Геологи переходят к новому масштабу исследований
О больших запасах минерального сырья у Казахстана заявил Ко…
Не просто вернуть земли, а вовлечь их в экономику
240 млрд тенге выделяет Казахстан на новый этап геологоразв…

