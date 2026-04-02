У региона есть уникальные возможности для реализации совместных геологоразведочных проектов

Фото: пресс-служба Минпрома

Министр промышленности и строительства РК Ерсайын Нагаспаев выступил с приветственным словом на открытии международного геологического форума в Астане – Geoscience & Exploration Central Asia 2026, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минпрома

Глава ведомства отметил, что проведение форума стало стартом новой региональной площадки для профессионального диалога в сфере геологии, направленной на обсуждение актуальных вопросов, обмен опытом и выработку согласованных подходов к рациональному и устойчивому использованию недр.

В ходе выступления министр подчеркнул, что страны Центральной Азии обладают значительным минерально-сырьевым потенциалом, который является фундаментом экономического развития, промышленной модернизации и энергетической безопасности региона.

Вместе с тем отрасль сталкивается с рядом вызовов, включая истощение традиционных месторождений и необходимость освоения ресурсов на глубоких горизонтах и в труднодоступных районах.

В этой связи особое значение приобретает модернизация системы геологического изучения недр. Казахстан последовательно реализует реформы в отрасли, включая внедрение цифровых решений и развитие современной инфраструктуры недропользования.

«Мы последовательно работаем над созданием современной информационной системы, обеспечивающей доступ инвесторов к актуальной и достоверной информации. Оцифровка архивных материалов, внедрение технологий обработки больших данных и дистанционного зондирования Земли открывают новые возможности для повышения эффективности геологоразведки», – отметил Ерсайын Нагаспаев.

По его словам, принятые меры способствовали повышению инвестиционной привлекательности отрасли, активизации геологоразведочных работ и росту притока как отечественных, так и иностранных инвестиций.

Отдельное внимание было уделено вопросам регионального взаимодействия. Центральная Азия имеет уникальные возможности для реализации совместных геологоразведочных проектов, включая проекты по критически важным видам сырья.

«Перед нами стоит общая задача – использовать имеющиеся ресурсы максимально эффективно, сохраняя при этом их потенциал для будущих поколений. Уверен, что объединение усилий позволит вывести геологическую отрасль Центральной Азии на новый уровень развития», – подчеркнул Ерсайын Нагаспаев.

В министерстве отметили, что в числе участников форума делегации стран Центральной Азии, представители госорганов, национальных геологических служб и ведущих компаний.

Напомним, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев на V заседании Национального курултая 20 января 2026 года, а также на расширенном заседании Правительства 10 февраля текущего года отметил важность активизации геологоразведочных работ, освоения новых месторождений углеводородов и привлечения частного капитала в развитие геологии Казахстана.