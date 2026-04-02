Казахстан стал площадкой первого геологического форума ЦА

Дана Аменова
специальный корреспондент

У региона есть уникальные возможности для реализации совместных геологоразведочных проектов

Фото: пресс-служба Минпрома

Министр промышленности и строительства РК Ерсайын Нагаспаев выступил с приветственным словом на открытии международного геологического форума в Астане – Geoscience & Exploration Central Asia 2026, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минпрома

Глава ведомства отметил, что проведение форума стало стартом новой региональной площадки для профессионального диалога в сфере геологии, направленной на обсуждение актуальных вопросов, обмен опытом и выработку согласованных подходов к рациональному и устойчивому использованию недр.

В ходе выступления министр подчеркнул, что страны Центральной Азии обладают значительным минерально-сырьевым потенциалом, который является фундаментом экономического развития, промышленной модернизации и энергетической безопасности региона.

Вместе с тем отрасль сталкивается с рядом вызовов, включая истощение традиционных месторождений и необходимость освоения ресурсов на глубоких горизонтах и в труднодоступных районах.

В этой связи особое значение приобретает модернизация системы геологического изучения недр. Казахстан последовательно реализует реформы в отрасли, включая внедрение цифровых решений и развитие современной инфраструктуры недропользования.

«Мы последовательно работаем над созданием современной информационной системы, обеспечивающей доступ инвесторов к актуальной и достоверной информации. Оцифровка архивных материалов, внедрение технологий обработки больших данных и дистанционного зондирования Земли открывают новые возможности для повышения эффективности геологоразведки», – отметил Ерсайын Нагаспаев.

По его словам, принятые меры способствовали повышению инвестиционной привлекательности отрасли, активизации геологоразведочных работ и росту притока как отечественных, так и иностранных инвестиций.

Отдельное внимание было уделено вопросам регионального взаимодействия. Центральная Азия имеет уникальные возможности для реализации совместных геологоразведочных проектов, включая проекты по критически важным видам сырья.

«Перед нами стоит общая задача – использовать имеющиеся ресурсы максимально эффективно, сохраняя при этом их потенциал для будущих поколений. Уверен, что объединение усилий позволит вывести геологическую отрасль Центральной Азии на новый уровень развития», – подчеркнул Ерсайын Нагаспаев.

В министерстве отметили, что в числе участников форума делегации стран Центральной Азии, представители госорганов, национальных геологических служб и ведущих компаний.

Напомним, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев на V заседании Национального курултая 20 января 2026 года, а также на расширенном заседании Правительства 10 февраля текущего года отметил важность активизации геологоразведочных работ, освоения новых месторождений углеводородов и привлечения частного капитала в развитие геологии Казахстана.

#геология #форум #ЦА

Популярное

Все
Утвержден План мероприятий по разъяснению новой Конституции
Две медали завоевали казахстанские гимнасты на этапе Кубка мира
Киноплощадка будущего появится в Алматинской области
Звездный состав исполнителей выступил с оперой «Травиата» в Астане
Почти 800 школ разрушено в Иране из-за обстрелов
США тратят $1 млрд в день на войну с Ираном
Исторический рекорд установили казахстанцы по продолжительности жизни
Две группы серийных квартирных воров задержали в Алматинской области
Девочка погибла у школы Binom в Атырау
Плотину «Шоптыколь» прорвало в Акмолинской области
Задержанного в России контрабандиста доставили в Казахстан
Четыре однояйцевые девочки-близняшки родились в Петербурге
Мощные ливни и наводнения обрушились на Дагестан
Весенняя непогода накроет Казахстан
Негласное патрулирование внедрили в Алматы
Определены приоритеты воспитательной работы в гвардейском гарнизоне
Конституционная реформа и общественное доверие
Власти Британии вводят антикризисные меры
Бектенов раздал поручения на Комиссии по демонополизации экономики
Опубликован рейтинг 20 самых высоких зданий мира
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Водная наука нуждается в поддержке
Командующий войсками РгК «Запад» освобожден от должности
Парк превратился в современную зону отдыха
Парламентские слушания по цифровой трансформации АПК
Утилизация – слишком просто. А вот рециклинг...
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Жизненный ритм Жанар
Дипломатическая поддержка казахстанской инициативы
Спрос высокий на газоблоки
Расширяя стратегическое партнерство
От мраморной муки до выпуска строительных смесей
Движение в режиме «день в день»
Творческий вечер композитора Куата Шильдебаева прошел в Астане
И дольше века длится день газеты
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
В Атырау начал работу особенный магазин
Тарифы снизятся, расход уменьшится
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре
Опубликован текст новой Конституции Казахстана
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
Рост сельхозпроизводства зафиксирован в Казахстане
Референдум – 2026: весь личный состав МВД переведен на усиление
Встречи с личным составом
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В краю металлургов
Олжас Бектенов проголосовал на республиканском референдуме
В МВД рассказали, кого ждет амнистия

Читайте также

Бектенов обозначил машиностроение одним из приоритетов экон…
Финансовые вливания должны подкрепляться технологическим об…
Геология роста
Обсуждены транспортные перспективы стран – участниц ЕАЭС

