В условиях растущего спроса на медь, золото, редкоземельные элементы и другие важные ресурсы Казахстан делает ставку на повышение точности гео­логических данных. Об этом вчера в ходе брифинга на площадке СЦК сообщил и. о. председателя Комитета геологии Минис­терства промышленности и строительства Канат Ерубаев, комментируя ход реализации программы государственного геологического изучения недр в масштабе 1:50 000.

Фото: СЦК

По словам спикера, переход от прежнего масштаба 1:200 000 к более детальной съемке 1:50 000 полностью соответствует международным стандартам. В минувшем году комитетом подготовлены проекты детальной съемки на площади 100 тыс. кв. км. По итогам работ выявлено 29 площадей, перспективных в плане добычи золота, меди, свинца, цинка и других полезных ископаемых.

– Современный инвестор требует предоставления геологической информации на основе международных стандартов. Поэтому наша республика переходит на новый масштаб геологического изучения – с точностью до метров, – пояснил Канат Ерубаев.

Такой масштаб позволяет повысить вероятность выявления перс­пективных участков на ранней стадии, снижает неопределенность поисков и ускоряет переход от изучения к освоению.

Кроме того, продолжается оцифровка первичной геологической информации. По итогам 2025-го 97,5% данных (примерно 4,7 млн единиц документации) переведено в электронный формат. Полная оцифровка должна завершиться в текущем году. В настоящее время создается система Big Data и искусственного интеллекта, чтобы прогнозировать перспективные участки быстрее и точнее.

Для обеспечения международного качества геологических данных в Астане на базе Национальной геологической службы готовится к открытию сертифицированный и международно аккредитованный лабораторный комплекс. В ближайшие три года на проекты государственного геологического изучения предусмотрено выделить около 240 млрд тенге.

Кроме того, законодательно закреп­лено положение о направлении 50% средств подписных бонусов от аукционов на развитие государст­венной геологии и геологической инфраструктуры. Это принципиально важно: отрасль получит механизм самофинансирования.

Предполагается, что к марту – апрелю 2027 года Комитет геологии сможет определить первые перспективные участки по итогам государственного геологического изучения недр и выставить их на аукцион. Это создаст приток инвестиций, обеспечит поступления подписных бонусов и усилит мультипликативный эффект для экономики.