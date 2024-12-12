25 тыс. рабочих мест создадут 17 крупных проектов в приоритетных отраслях

Экономика, Итоги года
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Редакция сайта Primeminister.kz продолжает серию публикаций об итогах развития Казахстана в 2024 году, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба правительства РК

В Послании народу страны «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм» глава государства поручил усилить меры для полноценного раскрытия промышленного потенциала. Касым-Жомарт Токаев отметил перечень из 17 крупных проектов с особым акцентом на освоение высоких переделов.

Важным моментом является максимальное использование отечественного сырья и комплектующих, а также развитие смежных производств вокруг крупных предприятий. Проекты отобраны в рамках программы диверсификации экономики и стимулирования конкурентоспособности обрабатывающей промышленности. Они охватывают ключевые сферы, такие как металлургия, химия, нефтехимия, автомобилестроение, туризм, сельское хозяйство и пищевая промышленность.

Одним из приоритетных направлений является автомобилестроение, где уже достигнуты положительные результаты. Для дальнейшего роста важно сохранить текущие темпы и последовательно увеличивать уровень локализации производства. В долгосрочной перспективе господдержка автопрома должна привести к созданию полноценного кластера.

Еще одной актуальной задачей остается развитие нефтегазохимической отрасли. В настоящее время реализуются крупные проекты по выпуску полипропилена и полиэтилена. Разрабатываются новые перспективные проекты, такие как производство бутадиена, карбамида и терефталевой кислоты. Важно, что все эти инициативы ориентированы на создание новых точек роста в регионах страны.

Реализация запланированных проектов позволит создать более 25 тыс. рабочих мест. Ожидаемый экономический эффект включает увеличение объема экспорта на 6 трлн тенге и снижение зависимости от импорта на 1,5 трлн тенге. Все проекты направлены на стимулирование развития высокопроизводительных и инновационных производств, а также на экспорт и импортозамещение, что станет важным шагом устойчивому экономическому росту.

В 2024 году запланировано введение 180 инвестиционных проектов на сумму почти 1,3 трлн тенге, 164 из которых в обрабатывающем секторе. По количеству объектов в рамках Единой карты индустриализации на сегодня лидируют Карагандинская, Кызылординская и Жамбылская области, по объемам инвестиций – Атырауская, Карагандинская и Западно-Казахстанская.

Обрабатывающая промышленность: ключевые показатели

Согласно статистике, обрабатывающая промышленность по объему превысила сырьевой сектор, 48% против 45%. Основной рост в ней наблюдается сразу в нескольких секторах:

- машиностроение: Рост на 6,9%, чему способствовало увеличение производства компьютерного оборудования, электрических приборов, сельскохозяйственной и железнодорожной техники.

- черная металлургия: Рост составил 10,8%. Это результат увеличения выпуска ферросплавов, стали, плоского проката и чугуна.

- цветная металлургия: Объем производства увеличился на 4,8%, благодаря росту производства меди, цинка, свинца и алюминия.

- химическая промышленность: Зафиксирован рост на 8,4%, значительный вклад внесло увеличение производства полипропилена и бихромата натрия.

Совокупный показатель обрабатывающей отрасли за отчетный период продемонстрировал положительную динамику, составив почти 5%. Таким образом, идет последовательное выполнение поручения Главы государства по укреплению промышленного каркаса страны через развитие обрабатывающего сектора экономики. Кроме того, в целях ее дальнейшего роста принято решение об обеспечении отрасли необходимым сырьем по адекватным ценам. Это позволило в разы увеличить переработку алюминия и меди. Также это отразилось на росте производства кабеля, алюминиевой проволоки и т.д.

Для сокращения сырьевого экспорта активно ведется работа по реализации крупных проектов в обрабатывающей промышленности. Например, по железной руде планируется производство горячебрикетированного железа в Костанайской области (АО «ССГПО») и металлургический кластер в Павлодарской области (ТОО «Mineral Product International», продукция: ферросплавы, ГБЖ и сталь). По медной руде планируется строительство медеплавильного завода в области Абай (ТОО «KAZ Minerals Smelting» КАЗ Минералс Смэлтинг/NFC), а также переработка сырья с месторождений Айдарлы и Коксай на базе предприятий Казахмыс (Жезказганский и Балхашский медеплавильные заводы).

Перспективы развития геологической отрасли

Казахстан активно расширяет сотрудничество с зарубежными партнерами для изучения перспективных территорий и привлечения инвестиций в геологическую отрасль. Сегодня минерально-сырьевая база включает 987 месторождений твердых полезных ископаемых и динамика их разведки остается положительной.

По результатам геологоразведочных работ в 2024 году на государственный учет поставлены 17 месторождений, содержащие минеральные запасы и ресурсы:

- золото – запасы 107,5 т, ресурсы 337,04 т,
- серебро – запасы 1 904,5 т, ресурсы 172 087,2 т,
- медь – запасы 4 916,7 тыс. т, ресурсы 7 796,9 тыс. т,
- цинк – запасы 2 549,6 тыс. т, ресурсы 338,9 тыс. т,
- железные руды – запасы 128 тыс. т, ресурсы 162 тыс. т,
- свинец – запасы 1 319,5 тыс. т, ресурсы 64,1 тыс. т,
- вольфрам – запасы 409,9 тыс. т, ресурсы 743 тыс. т,
- хром – ресурсы 464,1 тыс. т,
- молибден – запасы 14 т, ресурсы 39 т,
- марганец – запасы 794 тыс. т, ресурсы 1 137,3 тыс. т.

Также в этом году на государственный учет впервые поставлены 6 месторождений углеводородного сырья:

- газ – 1776,5 млн м3.

В рамках реализации поручения главы государства, озвученного в Послании народу Казахстана в 2023 году, проводятся работы, направленые на достижение охвата геолого-геофизической изученностью территории Казахстана до 2,2 млн кв. км к концу 2026 года. Общая сумма финансирования на 3 года составляет более 20 млрд тенге.

Вместе с тем, имеются результаты по геологическому доизучению площадей, геолого-минерагеническому картированию и глубинному геологическому картированию. По результатам данных работ выявлено 60 перспективных участков с прогнозными ресурсами по благородным, цветным и черным металлам. Данные участки планируется передать в недропользование для дальнейшего изучения в рамках лицензии на разведку.

В рамках государственного геологического изучения недр, направленного на развитие отрасли редкоземельных металлов, продолжаются поисковые работы на 12 участках.

На сегодня уже имеются данные о перспективности участка Куйректыколь, запасы которого оцениваются около 800 тыс. тонн, а прогнозные ресурсы 935,4 тыс. тонн сумм редкоземельных металлов, в том числе церия и лантаноидов.

Кроме этого, с целью привлечения инвестиций в отрасль и повышения потенциала РЗМ проводится работа по рассекречиванию данных о балансовых запасах РЗМ, за исключением осмия и рения.

В Казахстане имеются значительные перспективы для открытия новых месторождений углеводородов.

#экономика #промышленность #геология

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