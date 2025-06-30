Почти 17 млрд тенге неэффективно потратили на подготовку спортсменов в Казахстане

Экономика,Спорт
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Дана Аменова
корреспондент

Госаудит установил ряд проблем и недостатков в регулировании сферы спорта высших достижений и подготовки спортивного резерва

Фото: ВАП РК

Завершился госаудит эффективности использования бюджетных средств, выделенных на воспитание и подготовку спортсменов. Его итоги рассмотрели на заседании Высшей аудиторской палаты РК, сообщает Kazpravda.kz

Так, за годы независимости в РК были приняты 3 концепции, 4 госпрограммы и 1 комплексный план по развитию физкультуры и спорта. Однако, несмотря на масштабную нормативную базу, не был сформирован системный подход к развитию спорта высших достижений.

Например, в Комплексном плане на 2020-2025 годы полностью отсутствуют мероприятия, направленные на спорт высших достижений. Значительная часть задач из предыдущей концепции до 2025 года так и не была реализована и перешла в новую концепцию до 2029 года.

Недостатки наблюдаются и в научно-методическом обеспечении. Как выяснилось, министерство не проводило научно-исследовательскую работу в области спорта, а этапные планы не учитывали современные подходы к подготовке спортсменов и медико-научному сопровождению.

Нарушения выявлены и в формировании перечня приоритетных видов спорта: решения принимались без комплексного анализа и часто зависели от интересов спортивных федераций.

В результате финансирование осуществлялось без учета потенциала, результатов и ресурсной базы. Так, по некоторым неолимпийским видам спорта выделено больше средств, чем на олимпийские дисциплины аналогичной группы.

Аудит показал, что по 6-летним олимпийским видам спорта не были утверждены комплексные целевые программы.

Кроме того, по 19 из 46 летних олимпийских видов спорта отсутствуют программы подготовки спортсменов в спортивных организациях. Из них по 5 видам из-за слабой подготовки и низкого уровня конкуренции спортсмены даже не участвовали в олимпийских отборочных турнирах, выступая лишь на других международных соревнованиях, не дающих права квалификации на Олимпиаду.

При этом с 2022 по 2024 годы на их подготовку и содержание было потрачено около 2 млрд тенге из бюджета.

Существует нехватка тренеров по олимпийским видам спорта, тогда как по неолимпийским направлениям штаты раздуваются, поскольку они чаще дают «медали» и бонусы.

Несмотря на рост количества медалей, эффективность затрат на спорт снижается. По 11 видам спорта за 2022-2024 годы не завоевано ни одной медали при затратах около 4 млрд тенге.

Система подготовки резервов остается недостаточно эффективной: нет прозрачного отбора в ДЮСШ, не ведется единый цифровой учет спортсменов и тренеров, а медицинское сопровождение устарело и не охватывает всех.

На премии административному персоналу «Дирекции развития спорта» в 2021-2024 годах было направлено более 3,5 млрд тенге.

В ряде случаев суммы выплат превышали фонд заработной платы, а средняя премия на человека в год составила 7,7 млн тенге. При этом доплаты за качество учебно-тренировочного процесса выдавались даже сотрудникам, не причастным к подготовке спортсменов.

Всего по итогам аудита выявлены нарушения на сумму порядка 17 млрд тенге.

В их числе:

- финансовые нарушения – 348 млн тенге;

- неэффективное планирование – 2,8 млрд тенге;

- неэффективное использование средств – 13,7 млрд тенге. 

Было установлено 56 системных недостатков и 270 процедурных нарушений. 157 материалов аудита направлены для рассмотрения вопроса об административной ответственности.

#нарушения #бюджет #госаудит #ВАП

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