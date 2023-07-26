"250 авто – это не очередь" – КГД о скоплении транспорта на границах с Кыргызстаном и Узбекистаном

Директор Департамента контроля Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Елдос Саудабаев на площадке Службы центральных коммуникаций ответил на вопросы журналистов о причинах скопления авто на границах с Кырзызстаном и Узбекистаном, передает Kazpravda.kz .

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По словам спикера, очередей сейчас нет.

«На сегодня в сутки ориентировочно на пунктах пропуска автомобилей проходит в оба направления 250 транспортных средств. Для уполномоченного органа – это не очередь. Это процесс прохождения госграницы, то есть процедуры по пропуску. Если разделить на 24 часа, получится около 10-15 минут на один автомобиль. Я считаю, что даже если условно 100 машин стоят, это не очередь, они пройдут через границу буквально до вечера», – пояснил глава департамента.

Он согласился, что пробки на границах возникали в первом квартале из-за сезонного роста оборота плодоовощной продукцией между странами, заверив, что данная проблема решается упрощением процесса контроля.

На вопрос о том, почему водители замечают вторую очередь, в то время, как их очередь не продвигается, Елдос Саудабаев отметил, что подобные факты «переходят уже в область определенных структур, которые должны с ними разбираться».