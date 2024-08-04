256 тонн мусора собрали в первый день национальной декады ко Дню молодежи

С экологической акции «Таза Қазақстан» стартовала Национальная декада ко Дню молодежи. 13 500 активистов по всей стране приняли участие в очистке и благоустройстве парков, берегов рек и озер, а также территорий историко-культурных объектов, передает Kazpravda.kz

Фото: Минкультинформ

Молодежь очистила территорию почти в 600 гектаров и собрала 256 тонн мусора.

В этом году День молодежи в Казахстане будут отмечать 10 дней. Каждый день декады имеет свою тематику. 4 августа - день мотивации к саморазвитию, лидерства и профессионального развития.