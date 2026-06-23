27 июня пройдет чемпионат Алматинской области по конкуру

В соревнованиях примут участие более 50 спортсменов из различных регионов Казахстана.

Фото: Федерация конного спорта

27 июня на территории конно-спортивного комплекса Almaty Horse & Polo Club пройдет Чемпионат Алматинской области по конкуру, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Федерацию конного спорта

В соревнованиях примут участие более 50 спортсменов из различных регионов Казахстана. Всадники продемонстрируют мастерство, точность, скорость и высокий уровень взаимодействия с лошадьми на маршрутах различной сложности.

В программе турнира маршруты разного уровня сложности; выступления детей, юниоров и любителей; борьба за звание чемпионов; атмосфера большого спортивного праздника.

Конкур является одной из олимпийских дисциплин конного спорта, где ключевую роль играют взаимопонимание, доверие и слаженная работа всадника и лошади.

Начало: 10:00

Место проведения: Almaty Horse & Polo Club

Алматинская область, Талгарский район, поселок Рыскулова.