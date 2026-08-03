В Евросоюзе ввели обязательную маркировку ИИ-контента

Айман Аманжолова
корреспондент

Компании, создающие или использующие контент, сгенерированный ИИ, обязаны чётко его помечать, чтобы пользователи знали об этом - соответствующая директива ЕС вступила в силу в воскресенье

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С воскресенья дипфейки и другой контент, созданный ИИ, должны сопровождаться пометкой — в ЕС начинают действовать широкомасштабные правила о прозрачности искусственного интеллекта, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Euronews.com

Комплексный закон ЕС об ИИ вводится поэтапно. С воскресенья компании обязаны сделать так, чтобы их системы на базе искусственного интеллекта, например чат-боты, прямо информировали пользователей о своём характере, а изображения и тексты, созданные ИИ, сопровождались соответствующей пометкой. Этого можно добиться с помощью водяных знаков и других маркеров, упрощающих распознавание контента, созданного ИИ. За несоблюдение требований компаниям грозят крупные штрафы.

Рекомендации также предписывают операторам систем ИИ информировать людей в случаях, когда они сталкиваются с:

- инструментами распознавания эмоций и биометрической классификации,
- дипфейками,
- текстовыми публикациями по вопросам, представляющим общественный интерес, которые выходят без человеческой проверки или редакционного контроля.

«Генеративный ИИ позволяет создавать дезинформацию в беспрецедентных масштабах, адаптировать её под конкретные аудитории и распространять с поразительной скоростью», — заявил представитель ЕС.

Поскольку, по его словам, искусственный интеллект «всё сильнее затрудняет различение реального и синтетического», правила ЕС призваны «сохранить у граждан возможность доверять тому, что они видят, слышат и читают».

Особую обеспокоенность у Евросоюза вызывают дипфейки — тексты, изображения, видео и звуки, которые выглядят как реальные, но на самом деле созданы или изменены ИИ.

Правила распространяются на контент, создаваемый в профессиональных целях; при этом ЕС подчёркивает, что частные пользователи, применяющие ИИ исключительно для личных нужд, не подпадают под новые требования.

Текстовые материалы, предназначенные для информирования общественности по вопросам общего интереса, также придётся маркировать, если они созданы с помощью ИИ без участия редактора или иной человеческой проверки.

Действующим системам ИИ отведено время до 2 декабря 2026 года, чтобы адаптироваться к новым правилам; при этом предусмотрены исключения для «художественных, творческих, сатирических и фикционных» произведений.

Как отмечается, крупнейшие мировые технологические компании уже начали вводить собственные обозначения в ожидании вступления правил в силу.

Так, TikTok уже несколько лет обязывает авторов помечать созданные ИИ изображения, аудио- и видеоматериалы и утверждает, что благодаря инструментам и технологиям обнаружения более трёх миллиардов единиц контента уже получили соответствующие ярлыки.

А компания Meta ввела на платформах Instagram и Facebook пометку «AI Info» для публикаций, в которых используется эта технология.

Google присоединилась к кодексу ЕС о прозрачности ИИ и заявляет, что совместно с такими компаниями, как Nvidia, OpenAI и Apple, разрабатывает инструменты цифровой маркировки.

#ЕС #маркировка #ИИ #контент

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