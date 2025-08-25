Фото: пресс-служба Минэнерго

В рамках нацпроекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов» до 2029 года в сфере энергогенерации планируется реализовать 29 проектов общей мощностью около 7,3 ГВт. Об этом в СЦК сообщил директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго Асылжан Мусин, передает Kazpravda.kz

«Общий объём инвестиций в модернизацию и строительство новых энергообъектов составит 6,2 трлн тенге. Из них 14 проектов направлены на модернизацию действующих активов мощностью 2 050 МВт на 1,7 трлн тенге, а 15 проектов – на ввод новых мощностей в объёме 5 259 МВт на 4,4 трлн тенге. Среди наиболее значимых инициатив – перевод на газ Алматинских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, строительство парогазовой установки (ПГУ) мощностью 1 ГВт в Туркестанской области, возведение ПГУ мощностью 160 МВт на площадке ТОО «МАЭК» в Мангистауской области, а также ввод в эксплуатацию около 700 МВт маневренных мощностей в Атырауской, Актюбинской и Жамбылской областях», – отметил он.

Также Асылжан Мусин добавил, что реализация данных проектов позволит к 2029 году снизить уровень износа электростанций на 17%, нарастить установленную мощность и обеспечить устойчивое и надёжное энергоснабжение экономики и населения.