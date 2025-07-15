Первая газовая турбина доставлена на стройплощадку в Туркестанской области

Энергетика
391

Турбина с комплектующими была отправлена из Германии в декабре прошлого года и проделала путь длиной более 18 000 километров

Фото: пресс-служба ТОО «ПГУ Туркестан»

На строительную площадку в Сайрамском районе Туркестанской области прибыла первая газовая турбина с комплектующими, произведенными на немецком заводе Siemens Energy, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ТОО «ПГУ Туркестан»

Газовая турбина является основным оборудованием проекта по строительству парогазовой электростанции мощностью до 1 000 МВт на территории Сайрамского района Туркестанской области. На сегодня строительство энергопроизводящего объекта является крупнейшей промышленной стройкой на юге Казахстана. Площадь объекта составляет порядка 60 гектаров.

Турбина с комплектующими была отправлена из Германии в декабре прошлого года. Путь, длиной более 18 000 километров, включал морскую перевозку через порт Гамбурга в порт г. Тяньцзинь (КНР) с последующей транспортировкой в Казахстан по территории Китая.

«Газовая турбина является одним из ключевых компонентов парогазовой установки, её транспортный вес составляет порядка 204 тонн. Для ее перевозки использовались специализированные модульные тралы, предназначенные для негабаритных грузов. Наша ПГУ состоит из 4 газовых и 2 паровых турбин. «Проект строительства электростанции на базе парогазовой установки с маневренным режимом генерации электроэнергии общей мощностью до 1000 МВт в Туркестанской области» является важным шагом в развитии энергетической инфраструктуры региона. Товарищество прилагает все усилия для успешной реализации этого проекта», - отметил директор производственно-технического департамента ТОО «ПГУ Туркестан» Серик Усенов.

Напомним, по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева, в южных регионах страны реализуется ряд инвестиционных проектов в сфере электроэнергетики. Крупнейшим из них является проект ТОО «ПГУ Туркестан» — строительство электростанции на базе парогазовой установки (ПГУ) мощностью до 1 000 МВт в Туркестанской области. Основная цель проекта – снижение дефицита электроэнергии в южных регионах Казахстана, обладающих значительным потенциалом для экономического роста.

Кроме того, строительство электростанции повысит уровень социально-экономического развития региона через новые рабочие места и субъекты малого-среднего бизнеса.

Планируемый период реализации: 2024-2027 гг. Этот проект входит в План мероприятий по развитию электроэнергетической отрасли РК, подготовленный Минэнерго, согласно которому к 2035 году в стране планируется ввести 26 ГВт новых генерирующих мощностей.

Ранее Глава государства поставил задачу по достижению Казахстаном полного самообеспечения электроэнергией и формированию резервов. Реализация ключевых энергетических проектов — это стратегическая задача, направленная на обеспечение устойчивости экономики. Надежная и прогнозируемая работа энергосистемы создает основу для промышленного роста и развития регионов, а также способствует вводу новых проектов, в том числе в области внедрения цифровых решений и искусственного интеллекта.

#Туркестан #газ #турбина #стройплощадка

Популярное

Все
В Караганде подорожает проезд в автобусе
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обязательного социального медицинского страхования и оказания медицинских услуг
История Бейбарыса поразила зрителей
В школах откроются 60 стоматологических кабинетов
«Ордабасы» вырвал победу у лидера чемпионата
Доверчивые граждане становятся жертвами финансовых пирамид
Не страшны ни жара, ни мороз
Праздник для особенных детей
Где поет душа села
Внедрение системы управления охраной труда на основе оценки профрисков
Первая газовая турбина доставлена на стройплощадку в Туркестанской области
Динамика положительная
Каждой ягоде – свой срок
Проблему ветхих домов решают в Сатпаеве
Новые возможности в Новом Казахстане
Токаев произвел кадровые перестановки в Минобороны
Шымкентские спасатели получили жилье и новую технику
Логистика – царица турсезона
«Игры будущего-2026»: мультиспортивный турнир на казахстанской земле
Туризм – лицо страны
Назначен директор новой Службы КНБ
Глава государства ознакомился с деятельностью первой очереди ТЭЦ-3 Астаны
Сильная жара накроет Казахстан
Развитие цифровых сервисов обсудил Бектенов с гендиректором «Яндекс Global»
В Сеуле зафиксирована рекордная жара
Концерт ко Дню домбры прошел в столичном амфитеатре
Какие меры принимают в РК для сокращения разрыва в образовании между городом и селом
Акмолинский полицейский взял «золото» на World Police and Fire Games 2025
Мультиспортивный турнир «Игры Будущего» в 2026 году пройдет в Астане
Дожди с грозами ожидаются в Казахстане
Димаш выступил на концерте с легендами мировой оперы во Вьетнаме
Более 500 алматинцев вложились в финпирамиду UILI BOLAYIK
Подземные толчки ощущались на юге Казахстана
Башни Нотр-Дама снова откроют для туристов
Казахстанские штангисты с рекордами выиграли чемпионат Азии
Минздрав и крупные фармкомпании договорились о снижении цен на препараты
Голливудские звезды примут участие в фестивале Comic Con Astana-2025
Sadraddin и Рухия Байдукенова представили Казахстан на фестивале искусств стран ШОС
На съезде профсоюзов в Астане утвердили Резолюцию в поддержку реформ Токаева
Более 40 человек эвакуировали при пожаре в Шымкенте
День столицы: сколько дней отдохнут казахстанцы в начале июля
Алматинцев предупредили о неспокойной ночи
Закон Республики Казахстан
В Жезказгане построят современный Дворец школьников
Развитие химической отрасли в Жамбылской области набирает темпы
В Павлодаре выявлены грубые нарушения в работе филиала Национального центра экспертизы
Главе государства показали пассажирский вагон казахстанского производства
В Актобе построен новый завод по производству агрохимикатов
В Улгили выпускают стекло жамбылской закалки
День полиции отмечают сегодня в Казахстане
На краю пропасти: как остановить человека от последнего шага
Три молочно-товарные фермы построили в Костанайской области за год
Очередной циклон надвигается на Казахстан
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Из Рабочего поселка – в Париж
Первого бесплатного юридического помощника на базе ИИ запустили в Казахстане
Действенная система защиты прав и безопасности женщин и детей
Президент подписал закон об амнистии к 30-летию Конституции РК
Совбез ООН собрался на экстренное заседание
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правоохранительной службы, жилищного обеспечения и социальной защиты сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов, органов гражданской защиты и военнослужащих, а также исключения излишней законодательной регламентации в сфере деятельности органов внутренних дел

Читайте также

Глава правительства поручил ускорить строительство ГПЗ
3,6 млрд тенге выделили из резерва Правительства на ремонт …
Курорты Алаколя подключены к энергии от новой подстанции
В Правительстве рассмотрели крупные энергопроекты

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]