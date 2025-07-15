Турбина с комплектующими была отправлена из Германии в декабре прошлого года и проделала путь длиной более 18 000 километров

Фото: пресс-служба ТОО «ПГУ Туркестан»

На строительную площадку в Сайрамском районе Туркестанской области прибыла первая газовая турбина с комплектующими, произведенными на немецком заводе Siemens Energy, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ТОО «ПГУ Туркестан»

Газовая турбина является основным оборудованием проекта по строительству парогазовой электростанции мощностью до 1 000 МВт на территории Сайрамского района Туркестанской области. На сегодня строительство энергопроизводящего объекта является крупнейшей промышленной стройкой на юге Казахстана. Площадь объекта составляет порядка 60 гектаров.

Турбина с комплектующими была отправлена из Германии в декабре прошлого года. Путь, длиной более 18 000 километров, включал морскую перевозку через порт Гамбурга в порт г. Тяньцзинь (КНР) с последующей транспортировкой в Казахстан по территории Китая.

«Газовая турбина является одним из ключевых компонентов парогазовой установки, её транспортный вес составляет порядка 204 тонн. Для ее перевозки использовались специализированные модульные тралы, предназначенные для негабаритных грузов. Наша ПГУ состоит из 4 газовых и 2 паровых турбин. «Проект строительства электростанции на базе парогазовой установки с маневренным режимом генерации электроэнергии общей мощностью до 1000 МВт в Туркестанской области» является важным шагом в развитии энергетической инфраструктуры региона. Товарищество прилагает все усилия для успешной реализации этого проекта», - отметил директор производственно-технического департамента ТОО «ПГУ Туркестан» Серик Усенов.

Напомним, по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева, в южных регионах страны реализуется ряд инвестиционных проектов в сфере электроэнергетики. Крупнейшим из них является проект ТОО «ПГУ Туркестан» — строительство электростанции на базе парогазовой установки (ПГУ) мощностью до 1 000 МВт в Туркестанской области. Основная цель проекта – снижение дефицита электроэнергии в южных регионах Казахстана, обладающих значительным потенциалом для экономического роста.

Кроме того, строительство электростанции повысит уровень социально-экономического развития региона через новые рабочие места и субъекты малого-среднего бизнеса.

Планируемый период реализации: 2024-2027 гг. Этот проект входит в План мероприятий по развитию электроэнергетической отрасли РК, подготовленный Минэнерго, согласно которому к 2035 году в стране планируется ввести 26 ГВт новых генерирующих мощностей.

Ранее Глава государства поставил задачу по достижению Казахстаном полного самообеспечения электроэнергией и формированию резервов. Реализация ключевых энергетических проектов — это стратегическая задача, направленная на обеспечение устойчивости экономики. Надежная и прогнозируемая работа энергосистемы создает основу для промышленного роста и развития регионов, а также способствует вводу новых проектов, в том числе в области внедрения цифровых решений и искусственного интеллекта.