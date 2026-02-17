3 тыс SIM-карт для аферистов: киберпол перекрыл канал поддержки интернет-мошенников в Шымкенте

Закон и Порядок
143
Дана Аменова
специальный корреспондент

Всего через участников канала активировано свыше 3-х тысяч абонентских номеров

Фото: Polisia.kz

В Шымкенте сотрудники подразделения по противодействию киберпреступности пресекли устойчивый канал обеспечения интернет-мошенников казахстанскими SIM-картами, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МВД

По данным ведомства, в результате кропотливой аналитической и оперативной работы установлены лица, обеспечивавшие злоумышленников абонентскими номерами казахстанских операторов связи. Эти номера использовались для дистанционных мошеннических звонков гражданам, в том числе из-за рубежа.

Первым задержан мужчина, занимавшийся массовой регистрацией SIM-карт и передачей третьим лицам кодов подтверждения из мессенджера WhatsApp.

Таким образом мошенники получали контроль над аккаунтами с казахстанскими номерами и использовали их в преступных схемах.

В ходе дальнейшей разработки сотрудники киберполиции установили второго участника. Им оказался продавец магазина аксессуаров для мобильных телефонов. Используя персональные данные клиентов, он оформлял на них дополнительные абонентские номера без их ведома и передавал их участникам схемы.

Всего через участников канала активировано свыше 3-х тысяч абонентских номеров, применявшихся в интернет-мошенничествах. Оба подозреваемых водворены под стражу. Проводится досудебное расследование.

В полиции напомнили, что участие в подобных схемах уголовно наказуемо даже без прямого контакта с жертвами. Граждан призвали не передавать коды подтверждения из мессенджеров и не соглашаться на оформление SIM-карт на свое имя для третьих лиц, так как это может стать частью преступной схемы.

#Шымкент #интернет-мошенничество #Киберпол #SIM-карты #аферисты

