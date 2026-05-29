Более тысячи школьников не обеспечили питанием в Алматинской области

Прокуратура Алматинской области выявила нарушения прав детей в сфере образования, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на региональный надзорный орган

Согласно действующему законодательству, во всех государственных учебных заведениях школьники из семей, получающих адресную социальную помощь, должны обеспечиваться бесплатным горячим питанием.

Однако проверка показала, что в более 70 школах области (Енбекшиказахский район – 45, Талгарский – 7, Жамбылский – 5, Уйгурский – 14, Карасайский – 4, г. Конаев – 9) указанные требования не соблюдались. В результате 1 101 ребенок не был охвачен данной мерой господдержки.

По актам прокурорского надзора права детей восстановлены, все учащиеся обеспечены питанием, виновные должностные лица привлечены к ответственности.

В целом с начала текущего года прокуратурой области защищены права и законные интересы порядка 30 тысяч детей, добавили в пресс-службе.