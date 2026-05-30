Масштабную административную амнистию впервые проведут в Казахстане

В МВД разъяснили, кто может попасть под уголовную и административную амнистии в Казахстане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

В связи с принятием новой Конституции Главой государства инициировано проведение уголовной и административной амнистии.

Новый этап конституционного развития Казахстана закрепил принципы справедливости, гуманизма и уважения достоинства человека, что стало важной основой для дальнейшей модернизации правовой системы страны.

Амнистия представляет собой не проявление снисходительности к преступности, а исключительный правовой акт, отражающий гуманистическую и созидательную направленность государственной политики. Ее основная цель заключается в создании условий для социальной адаптации совершивших правонарушение лиц, но не представляющих значительной общественной опасности.

Государство ориентировано на снижение правовых и финансовых барьеров, препятствующих возвращению таких граждан к полноценной общественной, трудовой и экономической жизни.

В реализацию данного поручения Президента депутаты Мажилиса разработали законопроект об амнистии по отдельным категориям правонарушений.

МВД совместно с другими госорганами активно участвует в рабочих группах по обсуждению проекта документа.

Амнистия будет распространяться как на уголовные, так и на административные правонарушения. При этом следует подчеркнуть, что административная амнистия в истории независимого Казахстана проводится впервые.

По линии МВД уголовная амнистия коснется лиц, совершивших уголовные проступки и преступления небольшой тяжести.

Она также может быть применена к осужденным за преступления средней тяжести, если ущерб отсутствует или полностью возмещен.

Для отдельных категорий лиц предусмотрено сокращение срока наказания в зависимости от тяжести преступления и поведения осужденного.

«Меры уголовной амнистии могут коснуться свыше 15 тысяч человек, в том числе 1,5 тысячи осужденных, находящихся в исправительных учреждениях. Законопроект направлен на создание условий для возвращения в социум граждан, доказавших готовность соблюдать установленные нормы и вести правопослушный образ жизни. Вместе с тем проведение амнистии не повлечет рисков для общественной безопасности, поскольку законопроект предусматривает четкие ограничения и исключения. Действие амнистии не распространяется на лиц, совершивших террористические, экстремистские и коррупционные преступления, деяния в составе организованных преступных групп, пытки, а также преступления против половой неприкосновенности, особенно в отношении несовершеннолетних. Кроме того, амнистия не будет применяться в случаях рецидива. Таким образом, документ сохраняет принцип неотвратимости ответственности за тяжкие и общественно опасные деяния: при повторном совершении правонарушения меры ответственности будут применяться на общих основаниях», – отметил заместитель начальника департамента юридической и нормотворческой координации МВД Ермек Шульден.

В свою очередь масштабная административная амнистия охватит 263 статьи Кодекса об административных правонарушениях, относящиеся к компетенции 15 государственных органов.

В рамках административной амнистии предусматривается освобождение граждан, индивидуальных предпринимателей, а также лиц, занимающихся частной практикой (нотариусов, адвокатов, частных судебных исполнителей), от неисполненных административных штрафов за правонарушения, совершенные включительно до 24:00 часов 17 марта 2026 года.

Данная мера направлена на снижение финансовой нагрузки на население и субъекты предпринимательства, а также на стимулирование их дальнейшей экономической активности.

Только по линии МВД эта мера затронет порядка 1 млн административных штрафов на сумму более 17 млрд тенге.

«Административная амнистия носит взвешенный характер и не распространяется на правонарушения, создающие угрозу жизни людей и общественному порядку. В их числе – незаконный оборот оружия и наркотиков, грубые нарушения ПДД (вождение в состоянии опьянения, выезд на встречную полосу и другие нарушения, повлекшие лишение водительских прав), а также повторные правонарушения и дела, рассматриваемые судами. Таким образом, проведение административной амнистии не окажет негативного влияния на действующие механизмы контроля и уровень общественной безопасности. Контроль за соблюдением правопорядка на дорогах и в общественных местах будет сохранен в полном объеме», – отметил спикер.

Предлагаемый законопроект отражает последовательность государственной политики, сочетая принципы гуманизма и идеологии закона и порядка. В настоящее время документ находится на рассмотрении Мажилиса Парламента РК.