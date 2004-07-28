30/07/04 - Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 июля 2004 года, № 797 Законы 119

О внесении дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 10 июля 2003 года, № 681 Правительство Республики Казахстан постановляет: 1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 10 июля 2003 года № 681 «Об утверждении запретов на ввоз в Республику Казахстан и вывоз из Республики Казахстан товаров и транспортных средств, перечней товаров, запрещенных к помещению под некоторые таможенные режимы, а также запретов и ограничений на проведение операций с товарами, помещенными под отдельные таможенные режимы» (САПП Республики Казахстан, 2003 г., № 29, ст. 284) следующее дополнение: в перечне товаров, запрещенных к помещению под таможенный режим переработки товаров вне таможенной, территории, утвержденном указанным постановлением: в графе «Код товара по ТН ВЭД» строки, порядковый номер 13, цифры «7112» дополнить словами «(за исключением 7112 92 000 0)». 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию. Премьер-Министр Республики Казахстан Д. Ахметов