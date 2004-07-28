30/07/04 - Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 июля 2004 года, № 797

О внесении дополнения в постановление
Правительства Республики Казахстан от 10 июля 2003
года, № 681
Правительство Республики Казахстан постановляет:
1. Внести в постановление
Правительства Республики Казахстан от 10 июля 2003
года № 681 «Об утверждении запретов на ввоз в
Республику Казахстан и вывоз из Республики
Казахстан товаров и транспортных средств,
перечней товаров, запрещенных к помещению под
некоторые таможенные режимы, а также запретов и
ограничений на проведение операций с товарами,
помещенными под отдельные таможенные режимы»
(САПП Республики Казахстан, 2003 г., № 29, ст. 284)
следующее дополнение:
в перечне товаров, запрещенных к
помещению под таможенный режим переработки
товаров вне таможенной, территории, утвержденном
указанным постановлением:
в графе «Код товара по ТН ВЭД» строки,
порядковый номер 13, цифры «7112» дополнить словами
«(за исключением 7112 92 000 0)».
2. Настоящее постановление вступает в
силу со дня подписания и подлежит опубликованию.
Премьер-Министр Республики Казахстан
Д. Ахметов