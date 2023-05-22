34-градусная жара придет в Казахстан

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Погоду большей части республики будут определять атмосферные фронтальные разделы, с которыми сохраняются дожди с грозами, на юго-востоке с выпадением града. Сильные осадки (дождь с переходом в снег) прогнозируются 23-25 мая в горных районах юго-востока страны. Также по республике ожидаются усиление ветра, на северо-западе, юге республики – пыльная буря.

По Казахстану ожидается повышение температурного фона днем: в западных регионах до 29-34 тепла, на северо-западе до 25-30 тепла, на севере до 23-28 тепла, основной фон температуры на юге 23-31 тепла, на востоке, на юго-востоке 15-25 тепла.