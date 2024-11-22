3,5 года тюрьмы получил начальник локомотивного депо за взятку в Актюбинской области

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Мугалжарским районным судом Актюбинской области оглашен приговор в отношении начальника Жемского эксплуатационного локомотивного депо филиала «Батыс» ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» и других лиц.

Он признан виновным в получении через посредника – менеджера по кадрам локомотивного депо взятки в сумме 1,5 млн тенге за трудоустройство лица на должность помощника машиниста тепловоза.

Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года. Этим же приговором посредник осужден к 1,5 годам, лицо, давшее взятку, и его пособник – к 3 годам лишения свободы.

Одновременно с этим осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора. Судебный акт в законную силу не вступил.