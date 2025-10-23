В КазНУ имени аль-Фараби прошла международная научно-практическая конференция «Декларация о государственном суверенитете и современный Казахстан: вызовы, достижения, горизонты устойчивого развития», приуроченная к 35-летию Декларации о государственном суверенитете и Дню Республики Казахстан, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба КазНУ имени аль-Фараби

В масштабном мероприятии приняли участие видные ученые, государственные и общественные деятели, руководство университета, профессорско-преподавательский состав и студенты.

Конференцию открыл Председатель Правления – Ректор КазНУ имени аль-Фараби Жансеит Туймебаев, поздравив присутствующих с Днем Республики. Он отметил, что этот праздник – не просто дата в календаре, а символ национального единства, гордости и устремленности в будущее.

В своей речи ректор особо подчеркнул вклад академиков Султана Сартаева и Салыка Зиманова, чьи имена навсегда вписаны в историю казахстанского конституционализма.

«Сегодня Казахстан вступает в новую эпоху цифровых технологий и искусственного интеллекта. Под руководством Президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева страна успешно реализует стратегию обновления, основанную на принципах «Закон и порядок». Этот подход делает справедливость, прозрачность и ответственность основными ценностями устойчивого развития», – отметил ректор.

Также с приветственными словами выступили депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан Ирина Смирнова, доктор юридических наук, профессор Игорь Рогов, заместитель прокурора города Алматы Дамир Катаев и другие гости.

На пленарном заседании известные ученые и эксперты представили доклады, посвящённые истории и современному развитию казахстанской государственности, суверенитета, политической системы, социально-экономическим и правовым реформам.

Работа конференции продолжилась в секционных заседаниях, где обсуждались темы: «Конституционно-правовое развитие Казахстана как суверенного государства», «Государственный суверенитет как ценность: междисциплинарный подход к вызовам и перспективам», «Экономическая политика и конституционные принципы устойчивого развития» и другие.