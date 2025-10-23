35-летие Декларации о государственном суверенитете отметили в КазНУ

День Республики
0
Айман Аманжолова
корреспондент

В КазНУ имени аль-Фараби прошла международная научно-практическая конференция «Декларация о государственном суверенитете и современный Казахстан: вызовы, достижения, горизонты устойчивого развития», приуроченная к 35-летию Декларации о государственном суверенитете и Дню Республики Казахстан, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба КазНУ имени аль-Фараби

В масштабном мероприятии приняли участие видные ученые, государственные и общественные деятели, руководство университета, профессорско-преподавательский состав и студенты.

Конференцию открыл Председатель Правления – Ректор КазНУ имени аль-Фараби Жансеит Туймебаев, поздравив присутствующих с Днем Республики. Он отметил, что этот праздник – не просто дата в календаре, а символ национального единства, гордости и устремленности в будущее.

В своей речи ректор особо подчеркнул вклад академиков Султана Сартаева и Салыка Зиманова, чьи имена навсегда вписаны в историю казахстанского конституционализма.

«Сегодня Казахстан вступает в новую эпоху цифровых технологий и искусственного интеллекта. Под руководством Президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева страна успешно реализует стратегию обновления, основанную на принципах «Закон и порядок». Этот подход делает справедливость, прозрачность и ответственность основными ценностями устойчивого развития», – отметил ректор.

Также с приветственными словами выступили депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан Ирина Смирнова, доктор юридических наук, профессор Игорь Рогов, заместитель прокурора города Алматы Дамир Катаев и другие гости.

На пленарном заседании известные ученые и эксперты представили доклады, посвящённые истории и современному развитию казахстанской государственности, суверенитета, политической системы, социально-экономическим и правовым реформам.

Работа конференции продолжилась в секционных заседаниях, где обсуждались темы: «Конституционно-правовое развитие Казахстана как суверенного государства», «Государственный суверенитет как ценность: междисциплинарный подход к вызовам и перспективам», «Экономическая политика и конституционные принципы устойчивого развития» и другие.

#Казахстан #КазНУ #ДеньРеспублики

Популярное

Все
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
Необъятный мир наследия великого Абая
Не хватило опыта для победы
Музыкальное наследие тюркского мира
Мажилис утвердил бюджет на 2026–2028 годы
Тысячи спасенных жизней
Финальные поединки в Семее
Обменялись опытом, наладили контакты
Успей купить по приятной цене!
Имя Кудайбергена Калиева для многих – символ труда и верности родному краю
Шымкентский НПЗ отметил 40-летие рекордными достижениями
Жүз домбыра – бір үн
Стратегическое партнерство укрепляется
Крылатое наследие номадов
Новую спецтехнику получили лесники
Привлечение инвестиций минимизирует тарифы
Kia: тандем человека и высоких технологий
Высокая честь – Родину беречь
Чувствовать себя равноправными членами общества
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Сильная духом и мастерством
Кызылорда с размахом отмечает свой день рождения
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода
Стали известны имена финалисток конкурса Miss Astana 2025
Петропавловские теплосети готовят к передаче в муниципальную собственность
Арман Шаккалиев: В Казахстане двукратно увеличат закуп продукции у сельхозтоваропроизводителей
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
В Туркестанской области отметили Всемирный день хлопка
Каждый второй выпускник Алматинской области поступил на грант
Поручение Президента: Правительство разработало меры по улучшению жизни граждан
Казы и шужык в вакуумной упаковке
Французская награда вручена Диане Ашимовой
Артефакты «Таңбалы» поразили зарубежных ученых
Семь дней отдохнут казахстанские школьники на осенних каникулах
Аграрии, работающие в мегаполисах лишены господдержки - сенатор
Продкорпорация объявила цены на зерно
Марат Байкамуров стал чемпионом "Қазақстан Барысы – 2025"
Атака на Оренбургский ГПЗ: газоснабжение Казахстана не затронуто – Минэнерго
Как защитить ваши деньги от взысканий
Пенсионерам вход бесплатный
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
Треть урожая ушла под снег
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
Чем может гордиться Темиртау?
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Лювак для бодрости
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на октябрь

Читайте также

Путь к независимости через верховенство права: 35-летие Дек…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]