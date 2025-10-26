В Жамбылской области открыли уникальный центр четырех направлений

День Республики
133
Михаил Тё
собственный корреспондент по Жамбылской области

В состав которого вошли районный архив, центр детского и юношеского творчества, библиотека, а также спортивные площадки для футбола, волейбола и баскетбола

Фото Агадила Рысмахана

В честь Дня Республики Казахстан в Жамбылском районе состоялось торжественное открытие современного культурно-досугового комплекса. Местные власти уверены, что новое учреждение станет точкой притяжения сельских ребят и будет играть важную роль в развитии культуры, спорта и образования, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

В мероприятии принял участие аким области Ербол Карашукеев, который поздравил жителей с праздником, подчеркнув, что реализация подобных проектов напрямую влияет на повышение качества жизни населения. После торжественной части церемонии глава региона вместе с другими гостями осмотрели новый объект.

Центр детского и юношеского творчества рассчитан на 150 человек и занимает площадь 311 квадратных метров. Здесь оборудованы четыре учебных кабинета, три административных помещения, а также работают кружки «School Media – Жас тілші», «Компьютерная грамотность и 3D-моделирование», «Психология – наука о душе» и «Energy Club – сила и бодрость». Кроме того, для детей создано интернет-кафе.

Двухэтажная библиотека отвечает современным стандартам и обеспечивает комфортные условия для посетителей. В ней имеются отделы для взрослых, детей и подростков, электронный читальный зал, конференц-зал, кабинет для слабовидящих, а также отдел по формированию и обработке книжного фонда, который насчитывает 46 800 экземпляров.

Ербол Карашукеев выразил уверенность в том, что новая библиотека станет центром знаний, духовного и культурного развития местных жителей.

Районный архив разместился также на двух этажах. Здесь расположены два хранилища, два кабинета для приема документов, конференц-зал и семь служебных помещений.

- Ранее архивные документы, отражающие историю района, хранились в приспособленном помещении, где для тысяч материалов было выделено всего две комнаты. Сегодня мы переехали в просторное, современное здание, полностью соответствующее требованиям времени, - не сдерживая радостных эмоций, сказала директор районного архива Келсинкуль Кулекеева.

Аким области также осмотрел спортивные площадки и вручил юным спортсменам памятные подарки.

- Приятно, что наше село преображается. Сегодня открылись здания современного большого комплекса и новые спортивные площадки, чему очень рады все жители района, в том числе и мы. Ведь теперь у нас есть возможность тренироваться в хороших условиях. В свою очередь мы будем еще больше стараться прославить наш регион, - поделилась волейболистка Балауса Конакбай.

#культура #Жамбылская область #центр #досуг

Популярное

Все
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Австрии
Штормовое предупреждение на территории Казахстана: прогноз погоды на сегодня
Активисты молодежного движения поздравили казахстанцев с Днем Республики
Казахстан и США: стратегическое партнёрство, основанное на доверии и инвестициях
Как рост цен на драгоценные металлы усиливает экономики ЦА
В Жамбылской области открыли уникальный центр четырех направлений
В столице представили шедевры прикладного искусства Китая
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
Семь дней отдохнут казахстанские школьники на осенних каникулах
В Жамбылской области выявили свыше 500 нарушений миграционного законодательства
Марат Байкамуров стал чемпионом "Қазақстан Барысы – 2025"
Атака на Оренбургский ГПЗ: газоснабжение Казахстана не затронуто – Минэнерго
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Мемориальную доску Акиму Тарази открыли в Астане
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
В Астане еще один жилой массив подключили к природному газу
Путь к независимости через верховенство права: 35-летие Декларации о государственном суверенитете
В Китае тестируют самый высокоскоростной поезд в мире
Президент назначил нового посла Казахстана в США
День работника сферы общественного питания впервые отмечают в Казахстане
Триллионы мимо своих: кто получает реальный эффект от госинвестиций?
Реконструкция канала протяженностью 15 км началась в Туркестанской области
Победителей республиканского айтыса наградили в Астане
Пенсионерам вход бесплатный
Треть урожая ушла под снег
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
Чем может гордиться Темиртау?
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Лювак для бодрости
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на октябрь

Читайте также

Активисты молодежного движения поздравили казахстанцев с Дн…
День Республики: в Нацархиве открылась выставка "Менің елім…
В День Республики участнику ВОВ Камбару Сарсенову исполнилс…
Тысячи талдыкорганцев вместе исполнили Государственный Гимн…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]