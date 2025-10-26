В состав которого вошли районный архив, центр детского и юношеского творчества, библиотека, а также спортивные площадки для футбола, волейбола и баскетбола

Фото Агадила Рысмахана

В честь Дня Республики Казахстан в Жамбылском районе состоялось торжественное открытие современного культурно-досугового комплекса. Местные власти уверены, что новое учреждение станет точкой притяжения сельских ребят и будет играть важную роль в развитии культуры, спорта и образования, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

В мероприятии принял участие аким области Ербол Карашукеев, который поздравил жителей с праздником, подчеркнув, что реализация подобных проектов напрямую влияет на повышение качества жизни населения. После торжественной части церемонии глава региона вместе с другими гостями осмотрели новый объект.

Центр детского и юношеского творчества рассчитан на 150 человек и занимает площадь 311 квадратных метров. Здесь оборудованы четыре учебных кабинета, три административных помещения, а также работают кружки «School Media – Жас тілші», «Компьютерная грамотность и 3D-моделирование», «Психология – наука о душе» и «Energy Club – сила и бодрость». Кроме того, для детей создано интернет-кафе.

Двухэтажная библиотека отвечает современным стандартам и обеспечивает комфортные условия для посетителей. В ней имеются отделы для взрослых, детей и подростков, электронный читальный зал, конференц-зал, кабинет для слабовидящих, а также отдел по формированию и обработке книжного фонда, который насчитывает 46 800 экземпляров.

Ербол Карашукеев выразил уверенность в том, что новая библиотека станет центром знаний, духовного и культурного развития местных жителей.

Районный архив разместился также на двух этажах. Здесь расположены два хранилища, два кабинета для приема документов, конференц-зал и семь служебных помещений.

- Ранее архивные документы, отражающие историю района, хранились в приспособленном помещении, где для тысяч материалов было выделено всего две комнаты. Сегодня мы переехали в просторное, современное здание, полностью соответствующее требованиям времени, - не сдерживая радостных эмоций, сказала директор районного архива Келсинкуль Кулекеева.

Аким области также осмотрел спортивные площадки и вручил юным спортсменам памятные подарки.