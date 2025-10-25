День Республики: в Нацархиве открылась выставка "Менің елім – Қазақстан!"

День Республики
50
Игорь Прохоров
Старший корреспондент отдела культуры

В экспозиции представлена копия Декларации о государственном суверенитете Казахской ССР от 25 октября 1990 года, подлинник Конституции независимого Казахстана 1993 года, другие архивные документы, повествующие о становлении и развитии независимого государства, передает Kazpravda.kz

фото Игоря Бургандинова

Среди них - указ Президента о переносе столицы из Алматы в Астану, о переезде министерств.

Особый интерес посетителей вызвали фотографии строящейся Астаны известного казахстанского фотографа Игоря Бургандинова. На этих снимках представлены важнейшие этапы возведения новой столицы Казахстана.

Цель выставки – подчеркнуть историческое значение праздника Дня Республики и представить широкой общественности важные этапы развития независимого Казахстана через архивные документы.

В церемонии открытия приняли участие директор Национального архива РК Сагила Нурланова, аким района «Есиль» города Астаны Дарменияр Кыдырбек-улы, заместитель председателя отраслевого профсоюза работников государственных, банковских учреждений и общественного обслуживания Алима Бекназарова, председатель Есильского районного филиала партии «Amanat» Санира Жусипова, а также сотрудники Национального архива.

- Историческое решение о провозглашении государственного суверенитета Республики было принято Верховным Советом Казахской ССР 25 октября 1990 года. Именно эта дата ознаменовала начало нового этапа в истории нашей республики, когда высший приоритет был отдан национальным интересам, собственным законам и ценностям. С этого момента были заложены основы нашей демократии и сформирован международный авторитет государства. Выставка, которую мы открыли, призвана не просто напомнить о значимости этого ключевого шага на пути к Независимости, но и отразить вековое стремление нашего народа к свободе, прогрессу и самоопределению, – подчеркнула в своей речи директор Национального архива Сагила Нурланова.

В ходе мероприятия участники обсудили значение праздника Дня Республики и исторический путь обретения независимости страны. Посетители выставки получили возможность ознакомиться с историей развития Республики Казахстан, а также с богатым содержанием фондов Национального архива.

#Астана #архив #День Республики

Популярное

Все
Зампред КНБ отправлен в отставку
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
В Кокшетау открылась еще одна инновационная школа
Историческая ответственность перед будущим
Высокая оценка трудовых заслуг
Символ Нового Казахстана
Моя страна – мой флаг
Капитальный подход к переработке
Названы активные участники акции «Таза Қазақстан»
Медиация – опора единства
Голубое топливо пришло в Жетысу
В Астане проходят праздничные концерты ко Дню Республики
Сохранить и передать следующим поколениям
Справедливая модернизация как фактор консолидации нации
На пути к «слышащему государству»
Новые измерения суверенитета
Конституционный суд – реальный механизм защиты прав граждан
Первые победы в Бахрейне
Матрица, определяющая судьбу человека
Главное – это ответственное отношение к работе
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Сильная духом и мастерством
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода
Кызылорда с размахом отмечает свой день рождения
Петропавловские теплосети готовят к передаче в муниципальную собственность
В Туркестанской области отметили Всемирный день хлопка
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
Казы и шужык в вакуумной упаковке
Семь дней отдохнут казахстанские школьники на осенних каникулах
Марат Байкамуров стал чемпионом "Қазақстан Барысы – 2025"
Продкорпорация объявила цены на зерно
Атака на Оренбургский ГПЗ: газоснабжение Казахстана не затронуто – Минэнерго
В Жамбылской области выявили свыше 500 нарушений миграционного законодательства
Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана отмечает свое 30-летие
Мемориальную доску Акиму Тарази открыли в Астане
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Цены на ГСМ зафиксированы на уровне 16 октября для сетей АЗС
Путь к независимости через верховенство права: 35-летие Декларации о государственном суверенитете
CNN сообщает об обсуждении в США возможности встречи Трампа и Ким Чен Ына в Южной Корее
Пенсионерам вход бесплатный
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
Треть урожая ушла под снег
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
Чем может гордиться Темиртау?
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Лювак для бодрости

Читайте также

В День Республики участнику ВОВ Камбару Сарсенову исполнилс…
Тысячи талдыкорганцев вместе исполнили Государственный Гимн…
В Астане проходят праздничные концерты ко Дню Республики
Ильхам Алиев поздравил президента страны и народ Казахстана…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]