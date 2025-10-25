В экспозиции представлена копия Декларации о государственном суверенитете Казахской ССР от 25 октября 1990 года, подлинник Конституции независимого Казахстана 1993 года, другие архивные документы, повествующие о становлении и развитии независимого государства, передает Kazpravda.kz

фото Игоря Бургандинова

Среди них - указ Президента о переносе столицы из Алматы в Астану, о переезде министерств.

Особый интерес посетителей вызвали фотографии строящейся Астаны известного казахстанского фотографа Игоря Бургандинова. На этих снимках представлены важнейшие этапы возведения новой столицы Казахстана.

Цель выставки – подчеркнуть историческое значение праздника Дня Республики и представить широкой общественности важные этапы развития независимого Казахстана через архивные документы.

В церемонии открытия приняли участие директор Национального архива РК Сагила Нурланова, аким района «Есиль» города Астаны Дарменияр Кыдырбек-улы, заместитель председателя отраслевого профсоюза работников государственных, банковских учреждений и общественного обслуживания Алима Бекназарова, председатель Есильского районного филиала партии «Amanat» Санира Жусипова, а также сотрудники Национального архива.

- Историческое решение о провозглашении государственного суверенитета Республики было принято Верховным Советом Казахской ССР 25 октября 1990 года. Именно эта дата ознаменовала начало нового этапа в истории нашей республики, когда высший приоритет был отдан национальным интересам, собственным законам и ценностям. С этого момента были заложены основы нашей демократии и сформирован международный авторитет государства. Выставка, которую мы открыли, призвана не просто напомнить о значимости этого ключевого шага на пути к Независимости, но и отразить вековое стремление нашего народа к свободе, прогрессу и самоопределению, – подчеркнула в своей речи директор Национального архива Сагила Нурланова.

В ходе мероприятия участники обсудили значение праздника Дня Республики и исторический путь обретения независимости страны. Посетители выставки получили возможность ознакомиться с историей развития Республики Казахстан, а также с богатым содержанием фондов Национального архива.