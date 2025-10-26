Активисты молодежного движения поздравили казахстанцев с Днем Республики

День Республики
53

Представители «Жаңа адамдар» опубликовали видеопоздравление на своей странице в Instagram, сообщает Kazpravda.kz

Иллюстративное фото Натальи Денисовой

Каждый из нас — часть своей страны.

Кто-то борется на ринге, кто-то вдохновляет со сцены.Кто-то рисует, кто-то снимает. Каждый делает своё дело — и вместе мы строим Новый Справедливый Казахстан.

День Республики — это не просто дата в календаре. Это день людей, которые её создают. Это мы — когда берём ответственность, когда действуем, когда начинаем с себя.

Когда понимаем: страна — не где-то там.
Страна — это мы. Это я. Я и есть Казахстан

С праздником, Казахстан.

Пусть каждый день будет шагом к стране, в которой мы хотим жить.

#активисты #День Республики #молодежное движение

