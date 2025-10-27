Премьеру хореографических миниатюр представили в «Астана Балет»

Культура,День Республики
89

На сцене театра «Астана Балет», при поддержке МКИ состоялся праздничный концерт «Мәңгі ел», приуроченный ко Дню Республики, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Фото: МКИ

Программа концерта объединила лучшие образцы национального музыкального и хореографического искусства.

Особым событием вечера стали премьеры хореографических миниатюр «Қарлығаш» и «Құрбылар», вошедших в дивертисмент «Наследие Великой степи». Эти произведения впервые представлены зрителям под аккомпанемент симфонического оркестра театра «Астана Балет».

Хореографическая миниатюра «Қарлығаш» создана заслуженным деятелем Казахстана Айгуль Тати на музыку народного артиста Казахской ССР Ахмета Жубанова. Костюмы для миниатюры создал заслуженный деятель Казахстана Муслим Жумагалиев. 

Хореографическая композиция «Құрбылар» , также поставленная Айгуль Тати на музыку Ильяса Ходжабекова, передаёт атмосферу юности и радости. Художник по костюмам — Муслим Жумагалиев.

#театр #премьера #Астана Балет #МКИ

