3,7 млрд тенге выделено из резерва Правительства на обеспечение теплом и газом жителей Актау и близлежащих сел

Правительство Казахстана выделяет из своего резерва 3 млрд 695 млн 925 тысяч тенге на завершение строительства магистрального газопровода с установкой автоматизированной газораспределительной станции от газопровода «Жанаозен – Актау», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Фото: primeminister.kz

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РК Алихан Смаилов.

В настоящее время северная часть Актау активно развивается. В частности, ведется строительство многоэтажных жилых домов и социальных объектов. Для теплоснабжения расширяемой части города в текущем году планируется установить ряд блочно-модульных котлов и построить 2 новые котельные. Новые энергоисточники будут работать на газе, в связи с чем крайне требуется расширение соответствующей инфраструктуры.

В целом новый газопровод протяженностью 52 км позволит обеспечить теплом и товарным газом порядка 150 тысяч жителей новых микрорайонов города Актау, сел Кызылтобе, Даулет и Баянды Мунайлинского района, а также Акшукур и Саина Шапагатова Тупкараганского района.

Его строительство ведется в рамках развития внешней инфраструктуры Каспийского энергетического хаба.

Спикер – пресс-секретарь премьер-министра РК Динара Алимова