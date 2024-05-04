40 древних рукописей и книг передали в фонд Национального центра рукописей

Среди раритетных изданий можно найти книги по арабской грамматике на чагатайском языке и мусульманский календарь

Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК

Сотрудникам Национального центра рукописей и редких книг в ходе научной экспедиции в Жамбылскую область передали около 40 древних рукописей и редких книг на арабском, персидском, чагатайском языках, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство культуры и информации РК.

«В числе древних книг - работа Суфи Аллаяра, жившего в середине XVIII века, рукопись «Жизнеописание пророков», написанная в форме стихов, несколько экземпляров Священного Корана, напечатанных в Казани, книга «Мухаммадия» турецко-османского писателя Мухаммада Челеби, изданная в Казани в 1894 году, работа «Маулит», стихи Физули, одно из фундаментальных произведений ханафитской школы «Шарх аль-Викайя», «Шарх аль-Кафия ли-Исфаханди», изданное в 1893 году, Газели на персидском языке Ходжи Хафиза Ширази, произведение Мухаммад Саляха «Тарджама Мухтасар аль-Викая», изданное в Казани в 1902 году, а также книги по арабской грамматике на чагатайском языке и мусульманский календарь», – рассказали в Минкультуры.

Кроме того, сотрудникам центра рукописей передали ценный сундук, обтянутый черной кожей, в котором хранились книги.

Также в министерстве добавили, что в ходе научно-исследовательской экспедиции они посетили Жамбылскую областную универсально-научную библиотеку им. Ш. Уалиханова, дирекцию по охране и восстановлению историко-культурных памятников, Жамбылский областной историко-краеведческий музей, Государственный историко-культурный музей-заповедник «Памятники Древнего Тараза», Центр Руханият и историковедения имени Шерхана Муртазы.

Из этих учреждений были получены копии нескольких ценных книг.