В Улытау прошёл фестиваль «Көкмайса-2025»

Культура и общество
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Сегодня на священной земле Улытау торжественно открылся традиционный фестиваль национальной кухни и обычаев «Көкмайса-2025», передает Kazpravda.kz

Фото: акимат области Улытау

Основанный в 2018 году, фестиваль направлен на возрождение богатого культурного наследия народа, восстановление забытых традиций и популяризацию национальных ценностей.

Фестиваль «Көкмайса-2025» — это не только яркий праздник, отражающий дух национальной идентичности, но и эффективная культурно-массовая платформа, способная дать импульс развитию регионального предпринимательства и туризма.
Мероприятие началось с театрализованного представления «Қымызмұрындық» и продолжилось выступлением этно-фольклорного ансамбля «Жошы». С приветственным словом на открытии выступил аким области Ұлытау Дастан Рыспеков, который поздравил собравшихся с праздником и особо подчеркнул важность национального духа и культурного наследия в передаче традиций от поколения к поколению.

В рамках фестиваля зрителям были представлены традиционные обряды – бие байлау, күбі ыстау  и процесс приготовления кумыса. Все гости угощались кумысом бесплатно.

Также были организованы национальные соревнования: поедание мяса на скорость, казахская борьба, раскалывание костей, стрельба из лука, метание копья, игра в асыки, поднятие барана. В состязаниях участвовали не только спортсмены области Ұлытау, но и представители Карагандинской, Кызылординской и Костанайской областей.
Мастера декоративно-прикладного искусства демонстрировали процесс изготовления национальных изделий и проводили мастер-классы для всех желающих.

Для детей были подготовлены этноигровые площадки и аттракционы в национальном стиле, которые были интересными и познавательными. Также прошли выставки национальной одежды и предметов быта.
На сцене выступили известные казахстанские артисты и местные творческие коллективы. Среди них — Бексултан Баракбай, Акжол Амирхан, Дильназ Султанбай, группа «Сакен серилери», дуэт «Тандем», Кайырхан Ергазы, Эльмира Даулетбаева, Досымжан Танатаров, танцевальный ансамбль Улытауского районного Дома культуры, ансамбль народных инструментов «Алтын Орда», фольклорный ансамбль «Кеншілер сазы».

В завершение фестиваля победителям национальных спортивных соревнований были вручены дипломы и специальные призы.
Фестиваль «Көкмайса-2025» — это яркий праздник, объединяющий традиции и современность, дающий возможность прочувствовать глубокие корни национального духа.
 

#традиции #область Улытау #фестиваль «Көкмайса-2025»

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