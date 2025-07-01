Стартовал конкурс на присуждение премий для неправительственных организаций

Культура и общество
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Венера Баталова
корреспондент

1 июля стартовал прием заявок на ежегодный конкурс по присуждению премии для НПО, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры и информации РК

Фото: Минкультуры РК

Премия для НПО направлена на предоставление институциональной поддержки с целью укрепления потенциала организаций и повышения мотивации к реализации общественно значимых проектов.

Премия присуждается по 16-ти социально-значимым сферам. Размер премии на одно направление составляет 2 000 МРП.

В министерстве отметили, что за последние 8 лет 486 неправительственных организаций смогли продемонстрировать свой вклад в решение общественно значимых проблем и получить премию. Ежегодно порядка 10 из них — это сельские НПО, отмеченные за вклад в развитие районов и сельских территорий.

- Если ваше НПО активно участвует в жизни общества, является лидером в своей сфере, вносит кардинальный вклад в решение социально значимых вопросов и активно реализует новаторские идеи – приглашаем принять участие в конкурсе среди лучших НПО, - обратились в Минкультуры.

Прием заявок на участие в конкурсе завершится 1 сентября (включительно) в 18:30 по времени Астаны.

Более подробно об условиях участия в конкурсе можно узнать по ссылке. При возникновении вопросов обращаться по тел.:  8 (7172) 74-09-97, 74-07-41, 74-02-17.

#конкурс #НПО #премии

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