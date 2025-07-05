Жемчужина культурного наследия

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Национальный день домбры, учрежденный в 2018 году, отмечается в первое воскресенье июля. Праздник уже стал одним из любимых у казахстанцев. Он был учреж­ден в целях консолидации общества вокруг идеи национальной культуры.

фото из архива "КП"

Как отмечает Президент Касым-Жомарт Токаев, невозможно представить самобытную культуру и искусство нашего народа без домбры. «Мы гордимся тем, что наш национальный музыкальный инструмент является культурным наследием, признанным мировым сообществом. Беречь и передавать от отца к сыну это бесценное достояние – священная обязанность каждого из нас», – подчеркивает Глава государства, говоря о роли домбры в духовной жизни каждого казахстанца.

Домбра по праву является одним из семи национальных сокровищ Казах­стана. В 2007 году отечественные ученые определили семь уникальных культурных явлений, оказавших большое влияние на развитие и становление страны и ее народа. В этот список вошли домбра, наскальные рисунки урочища Тамгалы, мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи, наскальные мечети Мангистау, казахская юрта, монумент «Байтерек», иссыкский «Золотой человек».

В этом году, как и во все предыдущие, Национальный день домбры будет отмечаться по всей республике с большим размахом. Праздничные мероприятия уже начались. Так, в Талдыкоргане был установлен очередной рекорд: пять тысяч домбристов из числа маститых музыкантов, студентов, школьников и просто любителей исполнили известные кюи Бактыбая и «Ерке сылқым» Абдимомына Желдыбаева. «Домбра – драгоценное наследие» – в Петропавловс­ке под таким названием в Областной библио­теке им. Сабита Муканова прошел литературно-музыкальный вечер.

Но основные торжества будут 6 июля. В Астане праздничные мероприятия пройдут на мосту «Атырау» и в Цент­ральном парке. Продолжение праздничной концертной программы состоится на сцене Амфитеатра. На площади монумента «Қазақ елі» запланирован молодежный концерт Jastar Energy. А на стадионе «Астана-Арена» пройдет праздничный open air концерт с участием звезд отечественной эстрады.

В Алматы ждут традиционную праздничную программу перед Дворцом Рес­публики на площади Абая с участием Розы Рымбаевой, Айгуль Улкенбаевой, Айгуль Косановой, Мейрамбека Беспае­ва, Асылбека Енсепова, а также групп «Қоңыр» и Ulytau, фольклорно-этнографического ансамбля «Сазген Сазы», артистов театра традиционного искусства «Алатау». И, конечно, жители и гости Алматы смогут насладиться звучанием домбры, услышать любимые кюи, терме, народные песни.

В Усть-Каменогорске праздничные мероприятия начнутся в Парке им. Касыма Кайсенова. Гостей ждут выставка ремесел, кюй-тартыс – музыкальное состязание домбристов, конкурс «Восточные сувениры» и мастер-классы. А Восточно-Казахстанский областной архитектурно-этнографический и природно-ландшафтный музей-заповедник проведет масштабную культурную акцию «Күмбірле, домбыра!». Своеобразной кульминацией праздника станет вечерний челлендж «Играем кюй вмес­те!» – на одной сцене объединятся профессиональные музыканты и любители.

Эти и другие праздничные мероприя­тия к Национальному дню домбры, которые пройдут во всех уголках нашей большой страны, станут для казахстанцев еще одним объединяющим фактором вокруг богатого культурного наследия нашего народа.

#культура #наследие #домбра #традиции #Национальный день домбры

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