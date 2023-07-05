42-градусную жару прогнозируют в Казахстане

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В предстоящие праздничные дни неустойчивый характер погоды сохраняется на большей части территории республики, в связи с чем пройдут дожди с грозами и порывистым ветром. Сильные дожди ожидаются 6 и 7 июля в центре, на юго-востоке, 6-8 июля – на севере, востоке Казахстана, днем возможен град. Лишь на западе страны ожидается погода без осадков.

Прогнозируется постепенное повышение дневных температур на западе, юге до +33+42°С, а на остальной территории страны ожидается небольшое понижение температуры воздуха, на северо-западе и в центре – до +22+35°С, на севере – до +23+30°С, на востоке и на юго-востоке – до +20+30°С.