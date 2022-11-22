50 новых машин получили поликлиники Астаны

Транспорт , Здравоохранение

В общей сложности автопарк медучреждений города и станции скорой медпомощи за последние годы пополнился более 200 автомобилями.

Фото пресс-службы акимата Астаны

Поликлиники Астаны получили новые авто. Автопарк пополнился еще 50 автомобилями для выполнения вызовов 4 категории срочности, на дом, для развозки мобильных бригад и др., сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на городской акимат.

В столичной администрации отметили, что ранее в сентябре также станция скорой медицинской помощи получила 55 спецмашин. В общей сложности автопарк медучреждений города и станции скорой медпомощи за последние годы пополнился более 200 автомобилями.

За последние 3 года медицинские учреждения оснащены порядка 3 тыс. специальными оборудованиями, открылись 40 объектов «Доктор у дома» (7 из них в жилых массивах), до конца года планируется открыть еще 10 объектов «Доктор у дома», проведен ремонт в ряде медучреждений, реализуются проекты по строительству 4-х медучреждений.

Так, в Астане запланировано строительство родильных домов, амбулаторно-поликлинических комплексов в «Жағалау-3» и районе вокзала «Нұрлы жол», центров первичной медико-санитарной помощи в ЖМ Коктал-1, Тельмана, Пригородный и др.

Главной целью является повышение качества медицинской помощи, подчеркнули в акимате.

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