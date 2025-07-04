Семеро детей пострадали в области Жетысу от укусов каракуртов

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Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

Всего же укушенных этими опаснейшими пауками за последний месяц зарегистрировано более двадцати, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Статистика началась почти четыре недели назад, когда 9 июня житель Талдыкоргана был госпитализирован с подозрением на укус каракурта в связи с судорогами в мышцах.

Человек провел несколько дней в реанимации, но его удалось вылечить. С тех пор по области зарегистрирован уже 21 медицинский случай укусов каракуртов, из них семь пострадавших – дети.

Нужно отдать должное системе здравоохранения области, грамотности алгоритма действий медиков: всех пострадавших удалось спасти.

Одновременно идет предупредительная работа, населению предоставляется информация о том, как себя вести, если укусило насекомое, не обязательно каракурт.

Даурен Кумисбеков, заведующий реанимационным отделением городской многопрофильной больницы Талдыкоргана, через местную газету дал совет людям:

 «При укусе нельзя терять ни минуты. Первые 30–60 минут человек может чувствовать себя нормально, но потом резко появляются судороги, слабость, тахикардия, головная боль. Важно сразу обращаться за медицинской помощью».

Врачи также просят, если есть возможность, фотографировать насекомое, которое укусило человека, чтобы точно знать, насколько оно опасно. А дачники в Сети советуют друг другу, если увидели незнакомое насекомое, тут же накрывать его банкой, а после уничтожать. Люди вынуждены беречься, раз природа нынче благоприятствует размножению опасных тварей.

#врачи #каракурты #укус насекомого

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