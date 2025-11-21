Он отметил, что наибольшее количество правонарушений, а это более 5 тыс. случаев, – в сфере трудовых отношений, остальные связаны с вопросами безопасности и охраны труда. В итоге работодателям было выдано 3 369 предписаний и наложены административные штрафы на сумму более 428 млн тенге.

– С начала года выявлена задолженность по заработной плате более двух миллиардов тенге, 86 процентов долга взыскано через государственных инспекторов. В результате контрольных мероприятий защищены права 50 тысяч работников, – отметил спикер.

Мониторинг ситуации на предприятиях проводится в рамках скоринговой системы Цифровой карты трудовых рисков, где в настоящее время находятся 95 тыс. предприятий всех отрас­лей экономики, 1 811 из них имеют высокие прогнозные риски трудовых споров. По каждому такому предприятию минис­терство проводит адресную профилактическую работу.

– С начала года разрешено 55 коллективных трудовых споров. Это все было сделано в качестве превентивной меры. Из зоны высокого риска выведено 3,2 тысячи предприятий с охватом более 100 тысяч работников, ведется работа по мониторингу ситуации на производствах, где есть проблемные вопросы, – пояснил Мейрамбек Ахметов, акцентировав внимание на мерах по созданию безопасных условий труда и снижению уровня производственного травматизма.

В этом году комитет провел 910 специальных расследований несчастных случаев. По итогам прошедших 10 месяцев на предприятиях страны пострадали 1 029 работников.

– Это на 4,5 процента меньше аналогичного периода 2024 года. К сожалению, 145 человек погибли, – прокомментировал представитель МТСЗН РК.

Он также отметил, что для защиты работников применяется практика заключения договоров обязательного страхования от несчастных случаев. Из 175 тыс. активных юридических лиц 113 тыс. их уже заключили.