Общество
5,4 млрд тенге выплатят ветеранам в преддверии Дня Победы.
Власова Александра
корреспондент

Главный приоритет

На протяжении 30 лет независимости забота о ветеранах и тружениках тыла, повышение качест­ва их жизни являются одним из главных приоритетов социальной политики государства. Традиционными стали ежегодные выплаты единовременной материальной помощи. В преддверии Дня Победы в текущем году местными исполнительными органами предусмот­рено оказание единовременной помощи на сумму 5,4 млрд тенге.

– Министерством труда и социальной защиты населения рекомендовано акиматам областей и городов республиканского значения установить минимальный гарантированный порог материальной помощи для всех категорий граждан, внесших вклад в Победу в Великой Отечественной войне. В результате единовременная материальная помощь для участников и инвалидов войны во всех регионах будет оказана в размере не менее одного миллиона тенге. Бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей – не менее 100 тысяч тенге. Жителям блокадного Ленинграда и вдовам воинов, погибших в период Великой Отечественной, – не менее 60 тысяч тенге. Женам умерших инвалидов и труженикам тыла – не менее 30 тысяч тенге, – сообщил вице-министр труда и социальной защиты населения РК Руслан Сакеев на брифинге в СЦК.

Вице-министр уточнил, что на сегодняшний день ветеранам выплаты произведены во всех регионах. По остальным категориям они будут завершены до 9 мая. В честь празднования 77-летия Победы в Великой Отечественной войне ветеранам также будут вручены памятные подарки.

Кроме того, 20 категориям граж­дан (участники войны, тыловики, реабилитированные граждане и др.) независимо от иных социальных выплат осуществляется выплата специального государственного пособия. По состоянию на 1 мая 2022 года средний совокупный размер ежемесячно получаемых социальных выплат с учетом пенсии составляет 193 714 тенге для 289 участников войны; для инвалидов – 201 615 тенге (98 чел.); для ветеранов боевых действий на территории других государств (в Афганистане, Вьетнаме, Алжире, Египте, Ираке и т. д.) – 205 041 тенге (24 943 чел.); для лиц, приравненных к участникам ВОВ, – 161 174 тенге (3 886 чел.); для лиц, приравненных к инвалидам ВОВ, – 124 409 тенге (14 780 чел.); для тружеников тыла в годы ВОВ – 132 060 тенге (69 248 чел.), отметил Руслан Сакеев.

Также ветераны имеют права и гарантии, действующие для военнослужащих, пользуются льготами по налогообложению, им оказывается квалифицированная медицинская помощь в специализированных госпиталях в городах Нур-Султане и Алматы, предоставляется санаторно-курортное лечение.

Между тем по состоянию на 1 мая в Казахстане проживает 381 ветеран Великой Отечественной войны и 97 758 граждан, внесших вклад в победу над фашизмом.

Всего же за время Великой Оте­чественной на фронт были ­призваны более 1 млн 200 тыс. ­казахстанцев, создано более 20 стрелковых дивизий и других формирований. За воинскую службу сотни тысяч казах­станцев были награждены медалями и орденами, около 500 человек стали Героями Советского Союза. Четыре казах­станца дважды становились Героями, 110 казахстанцев были награждены орденом Славы трех степеней. Каждый второй казахстанец, взявший в руки оружие, отдал свою жизнь за Победу – они погибли в бою, скончались от ран и болезней и пропали без вести. Сотни тысяч человек не вернулись из плена.

Всего же в 2022 году в Казахстане мерами государственной поддерж­ки будут охвачены 98,1 тыс. ветеранов. Сюда входят и 11 тыс. человек, которым принятым в 2020 году Законом «О ветеранах» присвоена категория ветеранов, и они ежемесячно получают специальное государственное пособие, а также пользуются всеми льготами и гарантиями для ветеранов. В 2021 году в этот закон внесены изменения, предусматривающие отнесение к ветеранам труда лиц, награжденных медалью «Еңбек ардагері» – достигших пенсионного возраста, имеющих общий стаж работы более 40 лет, в том чис­ле не менее 10 лет в одной отрасли, а также достигших наивысших результатов в трудовой деятельности. В текущем году в рамках проекта Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Рес­публики Казахстан по вопросам улучшения качества жизни лиц с инвалидностью» предусматривается продление периода боевых действий в Нагорном Карабахе до конца 1991 года. В результате статус ветерана получат еще 593 военнослужащих, участвовавших в урегулировании межэтнического конфликта.

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