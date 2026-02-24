Шесть лет колонии за «выгодные» инвестиции: мошенницу осудили в Астане

Закон и Порядок
7
Дана Аменова
специальный корреспондент

В результате преступных действий пострадали 10 человек

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В прокуратуре Астаны поддержали государственное обвинение в отношении жительницы, совершившей многократное мошенничество с использованием информационных систем, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного органа

Виновная, используя социальную сеть Instagram, размещала рекламные объявления о якобы выгодных инвестициях, дешёвых туристических путёвках и трудоустройстве за рубежом.

Вводя граждан в заблуждение и злоупотребляя их доверием, она получала деньги, которыми распоряжалась в личных целях, не выполняя взятые на себя обязательства.

Пострадали 10 человек, которым причинён материальный ущерб на сумму свыше 7,7 млн тенге.

«Виновная осуждена к 6 годам лишения свободы. Гражданские иски потерпевших удовлетворены. Приговор вступил в законную силу», – говорится в информации. 

Также в городской прокуратуре рекомендовали гражданам обращать внимание на необходимость проявлять повышенную бдительность при использовании социальных сетей и мессенджеров, не доверять предложениям о легком заработке, дешевых турах и инвестициях в интернете, тщательно проверять лиц, предлагающих услуги через социальные сети.

При возникновении факта обмана следует незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.

#Астана #суд #инвестиции #мошенница

