Незаконную добычу полезных ископаемых выявили в лесном фонде области Абай

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В области Абай пресечена незаконная добыча полезных ископаемых на территории государственного лесного фонда, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на региональный надзорный орган

Специализированной природоохранной прокуратурой области Абай установлена незаконная добыча на территории Больше-Буконского лесничества Тау-Далинского филиала РГУ «ГЛПР «Семей орманы», относящейся к особо охраняемым природным территориям.

«В результате незаконной деятельности уничтожен плодородный слой почвы и зеленые насаждения, нарушены земли лесного фонда. По данным лесничества, размер причиненного ущерба составил более 228 млн тенге. В этой связи Специализированной природоохранной прокуратурой начато досудебное расследование по п.3) ч.3 ст.334 УК (Самовольное пользование недрами)», – сообщили в прокуратуре.

Кроме того, в областной прокуратуре предупредили, что незаконное недропользование, а также осуществление хозяйственной деятельности на особо охраняемых природных территориях влечет установленную законом ответственность, вплоть до уголовной.

Там же добавили, что надзорные мероприятия по выявлению и пресечению нарушений экологического законодательства будут продолжены, а каждому факту причинения вреда окружающей среде будет дана принципиальная правовая оценка с обеспечением возмещения причиненного ущерба в полном объеме.