Организаторов интернет-ресурса по интимуслугам задержали в Алматы

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

При координации прокуратуры Алматы пресечена деятельность организаторов интернет-ресурса Kyzdar.net, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного органа

По данным следствия, с 2011 года сайт использовался для размещения рекламы и организации оказания платных интимных услуг.

«Были задержаны предполагаемые организаторы ресурса, их действия квалифицированы по ч.2 ст.309 УК, с санкции суда они взяты под стражу. В ходе обысков изъяты крупные суммы денег, цифровые активы, компьютерная техника и иные вещественные доказательства. Предварительно установлен незаконный доход в размере более 2 млрд.млн тенге», – сказано в информации.

Там же добавили, что досудебное расследование продолжается. Ход дела находится на особом контроле прокуратуры Алматы.