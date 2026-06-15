Подозреваемого в мошенничестве с грантами задержали в Астане

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сотрудники полиции установили личность 29-летнего гражданина, подозреваемого в совершении мошенничества, сообщает Kazpravda.kz

По данным следствия, подозреваемый представлялся сотрудником консалтинговой компании и заявлял, что оказывает услуги по оформлению государственных грантов. Войдя в доверие к потерпевшему, он пообещал помочь получить государственный грант в кратчайшие сроки.

Под предлогом согласования гранта, подготовки документов и различных организационных расходов подозреваемый неоднократно получал от потерпевшего деньги. Однако обещанный грант так и не был предоставлен, а полученные суммы были использованы в личных целях.

В результате мошеннических действий потерпевшему был причинен материальный ущерб на сумму 4 млн тенге.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Полицейские также проверяют возможную причастность подозреваемого к другим аналогичным мошенническим схемам.

«Полиция рекомендует гражданам не доверять сомнительным предложениям о помощи в оформлении государственных грантов, льготных кредитов, жилищных программ или социальных выплат. Все меры господдержки предоставляются в установленном официальном порядке, и для их получения не требуется передавать деньги третьим лицам. Помните, что мошенники часто пользуются доверием граждан и их стремлением быстро и легко получить выгоду. Поэтому необходимо тщательно проверять любую информацию и убеждаться в ее достоверности перед переводом денег. Если вы столкнулись с подобными мошенническими действиями или получили подозрительные предложения, незамедлительно обращайтесь в полицию», – говорится в тексте обращения.

Напомним, 21 мая межрайонным судом по уголовным делам Астаны оглашен обвинительный приговор в отношении женщины, обвинявшейся в совершении 124 эпизодов мошенничества. Судом установлено, что она, являясь директором двух ТОО, зарегистрированных на имя матери, обманывала граждан, обещая им визы в США, Великобританию и др.