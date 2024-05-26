62% потока интуристов в Казахстане приходится на граждан стран ШОС

Туризм
0

На сегодня Казахстан имеет 560 регулярных рейсов в неделю с 28 странами по 114 авиамаршрутам, передает Kazpravda.kz

Фото: Минтуризма и спорта

В Алматы состоялось встреча руководителей туристских администраций государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, где были подняты наиболее важные вопросы дальнейшего развития и укрепления партнерства в сфере туризма.

Министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев отметил, что туристическая отрасль является важным направлением взаимодействия в рамках ШОС.

За последние годы наблюдается стабильный рост взаимного потока туристов. По данным статистики, 62% потока иностранных туристов в Казахстане составляют граждане стран ШОС. Установлен безвизовый режим практически со всеми странами-членами данной организации.

На сегодня Казахстан имеет 560 регулярных рейсов в неделю с 28 странами по 114 авиамаршрутам. В том числе 245 рейсов выполняются регулярно между членами Организации, ведется работа над улучшением данного показателя. Кроме того, благодаря пятой степени «свободы воздуха» такие иностранные авиакомпании, как ИндиГоу (IndiGo), ФлайНас (FlyNas), малазийская ЭйрЭйжаИкс (AirAsia X), получили право выполнять полеты в ряд аэропортов Казахстана без ограничений по частотам и типам воздушных судов.

Министр туризма и спорта РК поднял вопрос развития человеческого капитала и выступил с инициативой реализовать программу академической мобильности среди студентов и профессорско-преподавательского состава университетов туризма наших стран.

#ШОС #туризм #иностранные туристы #Ермек Маржикпаев

Популярное

Все
У этнических казахов за рубежом растет спрос на миграционные карты «Ата жолы»
Определились победители Каннского кинофестиваля
Незаконные врезки в канализацию и сброс грунтовых вод стали причиной подтопления в Астане
Большая вода: около 62 тыс. казахстанцев вернулись в свои дома
Заблудившихся на горном перевале туристов спасли сотрудники МЧС
МЧС ведет круглосуточный мониторинг уровня воды в реке Жайык
В Косшы вместо «маятниковой» занятости появились постоянные рабочие места
Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира по боксу
На 57 улицах Жезказгана проведут средний ремонт дорог до конца года
Кабмин планомерно осуществляет загрузку отечественных предприятий
Россия увеличит квоту на сахар для Казахстана еще на 100 тыс. тонн
Лидеры Казахстана и ОАЭ обсудили перспективы укрепления двустороннего сотрудничества
Большая вода: свыше 61,3 тыс. человек вернулись домой
Продвигаются приоритеты председательства Казахстана в ШОС
Italian Open: Швёнтек раздавила Соболенко в финале в Риме
Elorda Cup: казахстанцы выиграли 14 золотых медалей
Казахстан обыграл Польшу и сохранил место в элите хоккейного ЧМ
Капусту с поля за 20 тенге предлагают туркестанские аграрии
Нариман Курбанов завоевал «золото» чемпионата Азии
Паводки: ограничено движение транспорта в двух регионах
Новаторские водные технологии Израиля будут презентованы в Казахстане
В Астане состоялся симпозиум в честь векового юбилея Героя Советского Союза, Халық Қаһарманы Сагадата Нурмагамбетова
Более 4 млн экспонатов хранятся в фондах казахстанских музеев
В Китае открылась выставка фонда Национального музея Казахстана
Около 5 млрд тенге будет выделено на строительство инженерных сетей в области Ұлытау
На границе с Китаем задержан нелегальный груз перепелиных яиц
Какой приговор могут вынести Бишимбаеву присяжные, рассказала адвокат
Дом дружбы в Актау принимал эвакуированных
Тест на прочность: держаться вместе!
Их свадьбу родня вспоминает до сих пор
Пик паводка в Атырауской области ожидают в ближайшие дни
В Косшы открыли первый государственный спортобъект
Против танка ходил он с карабином и саблей
Меньше месяца не дожил до Дня Победы Владимир Колесниченко
Военнослужащие устроили «парад Победы» для фронтовика
Подвигу казахстанцев посвящается...
О солдате, который уничтожил четыре танка на Курской дуге
Штурмовики идут в бой с пехотой
Ветеранам – везде почет
Почти 400 фильмов создали в Казахстане за прошлый год
Успех летчика куется на земле
Новобранцы Капшагайской десантно-штурмовой бригады приняли присягу
Текущую ситуацию на рынке ГСМ обсудили в правительстве
Ребенок получил пулевое ранение в Алматинской области
Думе предложили запретить в России организацию обращения криптовалют
Депутаты Казахстана и СУАР обсудили вопросы межрегиональной торговли

Читайте также

Новые туристические объекты появятся в Туркестане
Почти 4 млн туристов посетили курортные зоны Казахстана за …
Более тысячи туристов из Иордании посетили Казахстан за год
Туристку спасли в горах Заилийского Алатау

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]