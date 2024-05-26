62% потока интуристов в Казахстане приходится на граждан стран ШОС

На сегодня Казахстан имеет 560 регулярных рейсов в неделю с 28 странами по 114 авиамаршрутам, передает Kazpravda.kz

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В Алматы состоялось встреча руководителей туристских администраций государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, где были подняты наиболее важные вопросы дальнейшего развития и укрепления партнерства в сфере туризма.

Министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев отметил, что туристическая отрасль является важным направлением взаимодействия в рамках ШОС.

За последние годы наблюдается стабильный рост взаимного потока туристов. По данным статистики, 62% потока иностранных туристов в Казахстане составляют граждане стран ШОС. Установлен безвизовый режим практически со всеми странами-членами данной организации.

На сегодня Казахстан имеет 560 регулярных рейсов в неделю с 28 странами по 114 авиамаршрутам. В том числе 245 рейсов выполняются регулярно между членами Организации, ведется работа над улучшением данного показателя. Кроме того, благодаря пятой степени «свободы воздуха» такие иностранные авиакомпании, как ИндиГоу (IndiGo), ФлайНас (FlyNas), малазийская ЭйрЭйжаИкс (AirAsia X), получили право выполнять полеты в ряд аэропортов Казахстана без ограничений по частотам и типам воздушных судов.

Министр туризма и спорта РК поднял вопрос развития человеческого капитала и выступил с инициативой реализовать программу академической мобильности среди студентов и профессорско-преподавательского состава университетов туризма наших стран.